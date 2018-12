Region Miltenberg will Sommerferien-Tagesticket weiter anbieten

Nach der Testphase im Sommer 2018 soll es das vergünstigte Tagesticket in den Sommerferien weiterhin geben. Der Miltenberger Kreisausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, es für zwei weitere Jahre anzubieten. Der Nahverkehrsbeauftragte für die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg, Karl-Heinz Betz, sagte dazu im Ausschuss:

Darüber hinaus schlage man eine Ausweitung auf alle Samstage sowie Sonn- und Feiertage vor, so Betz weiter. Der Ticketpreis solle dann von 3,50 auf 3,70 Euro steigen. Mit der Ausweitung des Angebots würden Busse und Züge vor allen an Wochenenden besser ausgelastet, so der Nahverkehrsbeauftragte. Mit dem Angebot könne man zudem neue Kunden gewinnen.

Günstiges Ticket auch am Wochenende

Der Miltenberger Kreisausschuss sprach sich dafür aus, das Ticket bis 30. Juni 2020 in den Sommerferien sowie an allen Samstagen und Sonntagen anzubieten. Die Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) ist ein Unternehmensverbund der Stadtwerke Aschaffenburg, der Verkehrsgesellschaft mbH Untermain (VU) und der Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH (KVG). Das Tarifgebiet umfasst die Stadt und den Landkreis Aschaffenburg sowie den Landkreis Miltenberg.