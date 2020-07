Region Hof und Wunsiedel: Falsche Dachdecker unterwegs

Die Handwerksinnungen in Hochfranken warnen vor unseriösen Dachdeckern in der Region Hof und Wunsiedel. Die Kreishandwerkerschaft und die Dachdecker-Innung Hof-Wunsiedel erreichten derzeit fast täglich Anrufe von geschädigten Hausbesitzern, heißt es in einem Schreiben der Kreishandwerkerschaft.

Falsche Dachdecker verlangen Barzahlung vorab

Die sogenannten "Dach-Haie" führten die Reparaturen nicht fachgerecht aus, das Dach sei danach möglicherweise in einem schlechteren Zustand als zuvor. Ihr Ziel sei es auf jeden Fall nicht, Dachreparaturen fachgerecht auszuführen, so Torsten Leucht, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hochfranken. Der Zusammenschluss aller Handwerksinnungen warnt zudem vor Menschen, die sich als Dachdecker ausgeben und eine Vorauszahlung in bar fordern. Mit diesem Geld würden sie verschwinden, ohne das Dach zu reparieren.

Hausbesitzer sollen im Zweifel Polizei einschalten

Grundsätzlich seien Angebote an der Haustüre nicht strafbar, allerdings sollte sich jeder Hausbesitzer auch darüber im Klaren sein, dass solche Anbieter bei mangelhafter Ausführung dann oft nicht mehr auffindbar seien, so Leucht. Er rät daher dazu, sich vor einer Auftragserteilung immer Vergleichsangebote einzuholen und sich niemals zur übereilten Auftragserteilung drängen zu lassen. Sollten die angeblichen Handwerker an der Haustür das nicht akzeptieren, könnten Hausbesitzer sofort die Polizei anrufen. Wer solch dubiose Angebote bereits angenommen hat, könne sich telefonisch an die Kreishandwerkerschaft Hochfranken wenden.

Corona-Pandemie könnte falschen Handwerkern zugute kommen

Leucht stellt zudem eine bundesweite Steigerung von unseriösen Handwerkern fest. Er vermutet, dies könne darauf zurückzuführen sein, dass im Zuge von Home-Office und Kurzarbeit immer mehr Menschen zu Hause anzutreffen seien. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dubiose Handwerker auch im Internet lauern.