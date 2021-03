Region durchimpfen: FDP-Politiker fordern Versuch in Ostbayern

Mehrere Landtagsabgeordnete der FDP fordern einen Modellversuch, bei dem unabhängig von den derzeit gültigen Prioritätsstufen alle Impfwilligen in einer stark von Corona betroffenen Region durchgeimpft werden. Denkbar sei ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt im Corona-Hotspot Ostbayern. Das haben Alexander Muthmann, Christoph Skutella und Sebastian Körber am Sonntag in einem Schreiben an Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vorgeschlagen.

Stadt oder Landkreis soll Modellprojekt werden

Die drei Abgeordneten vertreten die besonders belasteten Regierungsbezirke Niederbayern, Oberpfalz und Oberfranken im Bayerischen Landtag. Sie wollen erreichen, dass auf dem geplanten bayerischen Corona-Impfgipfel am Dienstag dieser Woche ein solches Modellprojekt beschlossen wird. In einem Zeitraum von etwa zwei Wochen sollen den Plänen der Abgeordneten zufolge alle Bewohner einer Stadt oder eines Landkreises geimpft werden.

Auswirkungen auf Nachbarregionen

Der Modellversuch könne darüber Aufschluss geben, wie sich die Durchimpfung der Bevölkerung auf die Inzidenz in der Region im Vergleich zu allen anderen Regionen in der Nachbarschaft auswirke, so die Initiatoren.

Durchimpfung: Erfahrungen für ganz Bayern sammeln

Auch könne damit herausgefunden werden, wie sich das Infektionsgeschehen in Kindergärten und Schulen entwickele, wenn Schüler noch nicht geimpft seien, aber alle Erwachsenen in ihrem Umfeld. Von den Erfahrungen in der Praxis könnten anschließend alle Teile Bayerns profitieren.