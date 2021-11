Region Bamberg: Kein freies Intensivbett mehr

Die Krankenhausampel in Bayern ist auf die höchste Alarmstufe umgesprungen, landesweit sind die Betten auf Intensivstationen mit mehr als 80 Prozent Belegung ausgelastet. Noch prekärer ist die Lage in der Stadt und im Landkreis Bamberg gibt es laut Angaben der Stadt derzeit kein einziges freies Intensivbett mehr.

Anstieg in Bamberg ist "alarmierend"

"Der extreme Anstieg der Inzidenzzahlen ist alarmierend und überschreitet die Kapazitäten unserer Krankenhäuser", sagte Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). In den Klinken werden bereits geplante Operationen verschoben, um Personal zur Versorgung von Corona-Patienten zu organisieren. "Wir sehen innerhalb kürzester Zeit absolute Höchststände bei der Sieben-Tages-Inzidenz, bei den Neuinfektionen, bei den aktiven Fällen und vernehmen den Hilferuf der Mediziner, die die Gesundheitsversorgung gefährdet sehen", heißt es vom stellvertretenden Landrat Bruno Kellner (FW) in enger Abstimmung mit Landrat Johann Kalb (CSU).

So viele Neuinfektionen in Bamberg wie noch nie

Die Krankenhausampel steht in ganz Bayern auf Rot, der Katastrophenfall ist erneut ausgerufen worden. Auch das Bamberger Gesundheitsamt schlägt Alarm. "So viele Neuinfektionen pro Woche wie aktuell hat es seit Beginn der Pandemie noch nicht gegeben", sagte der Zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. Laut Angaben der Stadt liegen die Inzidenzwerte heute bei 243,9 im Landkreis und bei 381,7 in der Stadt Bamberg.

Vierte Welle soll mit Impfungen gebrochen werden

Wenn die Lage so weitergehe, befürchte man ähnliche Zustände, wie man sie aus Norditalien kenne, so Michael Sackmann, ärztlicher Leiter für Krankenhauskoordination. Es müsse ein Ruck durch die Bevölkerung gehen. Alle die noch nicht geimpft sind oder die Booster-Impfung noch nicht haben, müssten das nun dringend machen, um die vierte Welle zu brechen, so der Leiter für Krankenhauskoordination gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Mehr Intensivbetten für Kliniken

Deshalb wollen Stadt und Landkreis die Impfkapazität sofort erhöhen. Das Impfzentrum in Hallstadt soll künftig 600 Impfungen pro Tag an sechs Tagen pro Woche durchführen können, teilt der Krisenstab mit. Außerdem werden die Testmöglichkeiten ausgeweitet. Es sei geplant, eine breite Infrastruktur für kostenlose Corona-Tests vorzubereiten. Zudem werde die Zahl der Intensivbetten in Kliniken erhöht.

Besuchsverbot in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern der Stadt und des Landkreises gilt ab dem morgigen Freitag ein Besuchsverbot. Aufgrund der steigenden Neuinfektionen hat das Landratsamt das Kontaktmanagement im Gesundheitsamt deutlich ausgeweitet. Bei der Kontaktnachverfolgung soll auch die Polizei unterstützen. Zudem werden ab morgen keine offiziellen Veranstaltungen mehr in Innenräumen stattfinden. In allen Veranstaltungshallen der Stadt Bamberg gelten ab morgen 2G und Maskenpflicht.