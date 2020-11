Regiomed: Krankenhausverband zeigt ehemalige Geschäftsführung an

Der Krankenhauszweckverband Coburg hat Strafanzeige gegen die ehemalige Gesamt-Geschäftsführung des Klinikverbunds Regiomed und Unbekannt gestellt. Das hat das Landratsamt Coburg dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Dies sei nach einem einstimmigen Beschluss des Verbands in Coburg geschehen.

Zentralküche, Alte Post und Gesundheitscampus im Fokus

In dem gemeinsamen Statement von Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU), Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) und Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke heißt es, die unrechtmäßig erteilten Aufträge beträfen vor allem die Bereiche Zentralküche, "Alte Post" und Gesundheitscampus. Wegen des laufenden Verfahrens könne man zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben. Ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Coburg bestätigte dem BR, dass am Dienstag eine entsprechende Anzeige eingegangen sei.

Finanzielle Verluste: Aufträge ohne Ausschreibung vergeben

Bereits im Februar hatte der Aufsichtsrat bekannt gegeben, dass gegen einen ehemaligen Geschäftsführer intern ermittelt werde. Der Vorwurf: Er soll offenbar Aufträge für Projekte ohne Ausschreibung vergeben haben. Die Gegenleistungen seien in einigen Fällen fragwürdig gewesen, was zu finanziellen Verlusten geführt habe. Wie hoch der Schaden ist, konnte man damals noch nicht beziffern.

Prüfung rechtlicher Schritte: Anzeige von Gesellschafterversammlung bisher nicht erstattet

Die Gesellschafter des oberfränkisch-thüringischen Klinikverbunds Regiomed sind der Krankenhausverband Coburg, die Landkreise Sonneberg, Lichtenfels und Hildburghausen und die Stadt Schleusingen. Ob auch die Gesellschafterversammlung Anzeige erstatten wird, ist derzeit noch offen. Den Vorsitz hat momentan Sonnebergs Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos). Auf Anfrage des BR im Landratsamt sagte ein Pressesprecher im Namen des Landrats, die Gesellschafterversammlung habe Kenntnis von der Anzeige. Man prüfe jetzt, ob man ebenfalls rechtliche Schritte einleiten werden.