Regiomed-Krankenhäuser: Die Lage spitzt sich zu

Die Lage in den Regiomed-Kliniken in Oberfranken und Thüringen spitzt sich coronabedingt deutlich zu. In einer Telefon-Pressekonferenz am Mittwoch sprachen Vertreter des Verbunds von einer sehr angespannten Lage.

Häuser melden Vollbelegungen - kein Aufnahmestopp

In den Regiomed-Einrichtungen in Coburg, Neustadt bei Coburg, Lichtenfels, Sonneberg und Hildburghausen werden derzeit insgesamt 146 Covid-19-Patienten behandelt, 14 davon auf den Intensivstationen. Immer wieder müssen einzelne Häuser Vollbelegung melden. Es gebe aber noch keinen Aufnahmestopp für Notfallpatienten, betonte Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke.

Ausfall von Pflegekräften und Ärzten als Problem

Im Verbund der Kliniken sei neben den ständig steigenden Zahlen an Corona-Patienten auch der Ausfall vieler Pflegekräfte und Ärzte ein großes Problem. 200 Mitarbeiter und 30 Ärzte sind derzeit arbeitsunfähig. "Wir konzentrieren uns aufs Notfallgeschäft", fasste Schmidtke zusammen.

Regiomed Hildburghausen an Kapazitätsgrenze

Im besonders betroffenen Hildburghausen werden derzeit 24 Covid-19-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Dieses Regiomed-Krankenhaus bewege sich an der Kapazitätsgrenze, hieß es bei der Pressekonferenz. Planbare Eingriffe werden hier schon seit längerer Zeit verschoben.

Versorgungsfähigkeit der Häuser oft eingeschränkt

Für das Klinikum Coburg berichtet Regiomed von 61 Covid-19-Patienten und 85 erkrankten Pflegekräften. In Neustadt bei Coburg werden 13 Covid-19-Patienten behandelt. Der Ärztliche Direktor, Stefan Piltz, sagte, die Versorgungsfähigkeit des Hauses sei stark eingeschränkt. Jeden Tag muss laut Piltz ein Gremium neu entscheiden, welche behandlungsbedürftigen Patienten, die nicht an Corona erkrankt sind, im Coburger Klinikum aufgenommen werden können. Eine Station der geriatrischen Reha sei mittlerweile zu einer Covid-Station umgewandelt worden, was die Zahl der Betten auf 560 erhöht habe.

Zweite Corona-Welle kam mit voller Wucht - "Lage dramatisch"

Insgesamt sei die zweite Welle vor rund 14 Tagen mit voller Wucht in den Regiomed-Kliniken angekommen. Piltz appellierte an die Bevölkerung, sich an die Hygiene-Regeln zu halten und die persönlichen Kontakte einzuschränken. "Die Lage ist dramatisch", so Piltz wörtlich. Er spricht sich auch dafür aus, dass Angehörige bei bestimmten Fällen die Pflege zuhause eingebunden werden, damit Krankenhausbetten für neue Patienten frei werden können.

Finanzielle Hilfen für Krankenhäuser notwendig

Der ausgerufene Katastrophenfall erleichtere den Krankenhäusern die Verlegung von Patienten in andere Einrichtungen wie Pflegeheime oder Reha-Einrichtungen. Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke spricht sich vehement für finanzielle Hilfen für Krankenhäuser seitens der Regierung aus. Ohne Ausgleichszahlungen drohe ein Desaster, so Schmidtke wörtlich.