Regiomed Klinikverbund ist trotz Corona zuversichtlich

Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidkte sagte, man habe keine Angst, aber deutlichen Respekt vor dem, was in der Pandemie noch komme. Er sehe den Verbund gut gerüstet, man habe noch viel Kapazität in den Kliniken.

Noch mehr Intensivbetten und Beatmunsgeräte

Über den Sommer habe man intensiv an der Materialbeschaffung gearbeitet und zusätzliche Intensivbetten und Beatmungsgeräte angeschafft. Im Klinikum Lichtenfels werden momentan drei positiv auf das Corona-Virus getestete Patienten auf der Normalstation behandelt. In Coburg zwei und ein Patient auf der Intensivstation, so Schmidtke.

Absolutes Besuchsverbot während des Teil-Lockdowns

Ab Montag gilt für alle Kliniken des Verbunds dann wieder ein absolutes Besuchsverbot, sagte Robert Wieland, der Geschäftsführer der bayerischen Einrichtungen. Ausnahmeregelungen gebe es für Kinder unter 15 Jahren und Patienten, die im Sterben liegen oder für psychisch kranke Menschen so Wieland. In den Wohn- und Pflegeeinrichtungen von Regiomed gilt das Besuchsverbot bereits ab Sonntag, den 1. November. In besonderen Fällen könne es nach Absprachen mit den Verantwortlichen Ausnahmen geben.

Engpässe bei der Lieferung von Corona-Tests möglich

Sorgen bereiten den Verantwortlichen die Testkapazitäten. Momentan könne man noch testen, allerdings gebe es Hinweise auf unregelmäßige Lieferungen und Engpässe, da die Tests von den Herstellern aufgrund der großen Nachfrage limitiert werden. Man werde darauf aber eine Antwort finden, sagte der kommissarische Leiter des Hygieneinstituts, Andreas Schwarzkopf. Die Geschäftsführung der Regiomed-Kliniken und der ehemalige Chef-Hygieniker Klaus-Dieter Zastrow hatten im Juli die Zusammenarbeit beendet.

Keine Einschränkung in der medizinischen Versorgung

Im Vergleich zum Frühjahr halte man jetzt präventiv keine freien Intensivbetten vor, sondern agiere mit einem "atmenden System". Je nach Auslastung könne man umschichten, so Schmidtke. Es gebe auch keinerlei Einschränkungen in der medizinischen Versorgung.