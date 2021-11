Regiomed-Kliniken: Vierte Welle hat Krankenhäuser erreicht

Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist in den Einrichtungen des oberfränkisch-thüringischen Klinikverbunds Regiomed angekommen. Das ist das Fazit einer Online-Pressekonferenz am Freitag.

"Anflutung von Corona-Patienten" in Regiomed-Kliniken

In den Kliniken würden aktuell insgesamt 79 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, acht davon müssten auf Intensivstationen beatmet werden. Man erlebe momentan "eine Anflutung von Corona-Patienten", so Regiomed Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke.

Ein Großteil der Intensivpatienten sei ungeimpft. Auf den Normalstationen seien etwa die Hälfte der Corona-Patienten geimpft, die andere Hälfte ohne Impfung. Die Infizierung bei Geimpften würde oftmals bei Tests in den Kliniken erkannt, wenn die Patientinnen und Patienten wegen anderer Untersuchungen in den Kliniken seien, so die Verantwortlichen.

Vierte Welle: Corona-Regeln werden verschärft

Für die oberfränkischen Krankenhäuser in Coburg, Neustadt bei Coburg und Lichtenfels werde man die Besucherregeln in Kürze verschärfen. So sollen Besucherinnen und Besucher mit Autorisierungen und Genehmigungen der behandelnden Ärzte und unter Einhaltung der 3G- oder der 3G-Plus-Regelungen Zutritt bekommen.

Die steigenden Infektionszahlen machten sich in den Kliniken bemerkbar, man werde erneut Betten vorhalten und die bereits entwickelten Eskalationsstufen wieder einführen. Außerdem sei es gut möglich, dass planbare Eingriffe und Operationen verschoben werden. Es gehe dabei nicht nur um die zur Verfügung stehenden Betten, sondern auch um das Personal.

Krankheitsfälle wegen hoher Belastung der Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien oft an der Belastungsgrenze, so Schmidtke. Dauerhafte hohe Belastung führe zu Krankheitsfällen, was sich im Verbund auch bemerkbar mache. Im Dezember 2020 war von 200 kranken und erschöpften Pflegern und Ärzten in den Regiomed-Kliniken die Rede.

Von der Bundespolitik wünscht sich Schmidtke schnelle wirtschaftliche Hilfen für die Kliniken, diese seien enorm wichtig für die Krankenhäuser. Lob gab es von seiner Seite für das kürzlich gestartete bayerische 35-Millionen-Euro-Hilfsprogramm für die Kliniken und ihre Beschäftigten.

Die Impfquoten der Angestellten in den Regiomed-Einrichtungen liegen insgesamt zwischen 70 und 90 Prozent, hieß es im Pressegespräch. In der kommenden Woche sollen Impfkampagnen in den Häusern starten, um für dieses Thema weiter zu sensibilisieren. Im September hatten Impfgegner ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes, missverständliches Klinik-Schreiben verbreitet, woraufhin Regiomed öffentlich zurückruderte.

Werden Ungeimpfte bald nicht mehr im Krankenhaus behandelt?

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hatte am Freitagmorgen im ARD-ZDF-Morgenmagazin gesagt, dass in Thüringen Ungeimpfte wegen fehlender Klinikbetten bald nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden könnten. Es werde zwar jedem garantiert, dass er behandelt werde, aber nicht mehr in Thüringer Krankenhäusern. Von Regiomed hieß es dazu, man werde prüfen, inwieweit dies im Einklang mit dem zu leistenden Versorgungsauftrag stehe. Sicher sei: Jeder Patient werde versorgt.