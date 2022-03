Regiomed-Kliniken erwarten viele Infektionen nach Lockerungen

Die Lage in den Einrichtungen des oberfränkisch-thüringischen Klinikverbunds Regiomed bleibt weiter angespannt. Das wurde am Montag bei einem Online-Pressegespräch deutlich.

Coburg: Mehr als 120 Ärzte und Pfleger fallen krankheitsbedingt aus

Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken habe in den vergangenen Wochen stark zugenommen, sagt Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. So würden Stand Montagvormittag insgesamt in allen Einrichtungen 125 Corona-positive Patienten behandelt, Ende Januar seien es 28 gewesen. Zudem verzeichne man momentan viele Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Allein im Coburger Klinikum seien am Montag insgesamt mehr als 120 Pflegekräfte und Ärzte ausgefallen, so die Verantwortlichen.

Steigende Patientenzahlen und weiterer Personalmangel erwartet

Durch weitere Lockerungen der Corona-Auflagen Ende der Woche erwarte man eine Zunahme der Infektionswelle, was sich wohl auch in steigenden Patientenzahlen und an den Ausfällen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerkbar machen werde. Planbare Eingriffe würden weiterhin verschoben.

Impfquote in oberfränkischen Einrichtungen höher

Die Quoten des Impfstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwanken nach Angaben von Regiomed zwischen 80 und 100 Prozent und sind standort- und einrichtungsabhängig. Generell sei die Impfquote in den oberfränkischen Einrichtungen höher als in den südthüringischen. Momentan sei man dabei, den Status der Angestellten zusammenzufassen und werde am Dienstag die Daten an die jeweiligen Gesundheitsämter melden.

Novavax kaum gefragt: "Müssen Fakten akzeptieren"

Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Novavax spielten generell eine untergeordnete Rolle bei Angestellten des Verbunds. Nur vereinzelt hätten sich bislang ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Impfung mit Novavax gemeldet, so die Verantwortlichen weiter. Das verwundere, da man gute und umfassende Aufklärung betreibe, man müsse aber die Fakten akzeptieren.

Einschränkungen in der Versorgung in Südthüringen

Es sei gut, dass man nun die Daten an die Gesundheitsämter übermittle und nicht direkt Betretungsverbote für ungeimpfte Angestellte im Zuge der einrichtungsbezogenen Einrichtungen aussprechen müsse, so Hauptgeschäftsführer Schmidtke. In Südthüringen hätten diese Verbote aufgrund der geringeren Impfquote der Angestellten momentan zur Folge, dass es Einschränkungen in der Versorgung gebe.

Der Regiomed-Verbund betreibt sechs Kliniken, unter anderem in Coburg, Lichtenfels und Neustadt bei Coburg. Daneben gehören weitere Einrichtungen wie Wohnheime und Seniorenzentren zum Konzern.