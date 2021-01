Regierungserklärung: Opposition sieht sich schlecht informiert

Anfang Dezember gab der bayerische Ministerpräsident ein Versprechen ab: Der Landtag habe "tatsächlich das letzte Wort" zur Corona-Politik. Es sei "keine symbolische Handlung", wenn die Mehrheit den Maßnahmen der Staatsregierung zustimme, verkündete der Ministerpräsident in einer Regierungserklärung.

Genugtuung der Opposition

Genau das, mehr Mitsprache, hatte die Opposition lange gefordert. Entsprechend groß war nun die Genugtuung. Ein kleiner Sieg in Krisenzeiten, in denen alles nur auf die Regierung schaut. Das Problem war nur, dass der Landtag beim Krisenmanagement formal gesehen tatsächlich keine Rolle spielt. Denn die Corona-Politik der Staatsregierung findet in Form von Verordnungen statt, über die der Landtag nicht abstimmen kann.

Kreativer Umweg

Die Lösung führte über einen kreativen Umweg, auf den sich alle gemeinsam einigten: Die Regierung fasst ihre Corona-Beschlüsse, informiert den Landtag, und anschließend nehmen die Fraktionen dazu indirekt Stellung, indem sie Dringlichkeitsanträge einbringen, über die dann abgestimmt wird. Erst danach sollen die Verordnungen der Regierung in Kraft treten. Etwas kompliziert, aber alle waren zufrieden. Und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) war sogar ein bisschen stolz: Es sei gelungen, das Parlament "für jedermann sichtbar in den Entscheidungsprozess einzubinden". Tatsächlich war Bayern damit ein Vorbild des deutschen Parlamentarismus. Kein anderer Landtag konnte so viel Mitsprache für sich in Anspruch nehmen.

Hat Markus Söder sein Versprechen nun gebrochen? Der FDP-Abgeordnete Mattias Fischbach wirft der Staatsregierung jedenfalls vor, den Landtag nicht ausreichend einzubinden. Aus seiner Sicht kommen die heutige Regierungserklärung von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und die Debatte zu spät. Denn die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen seien bereits gültig. Es handelt sich um jene Beschlüsse, die das Kabinett am vergangenen Mittwoch fasste, vor allem die verschärfte FFP2-Masken-Pflicht in Alten- und Pflegeheimen sowie die Click&Collect-Erlaubnis für Bibliotheken. Sie traten am folgenden Tag in Kraft, ohne dass der Landtag sich damit hätte befassen können. Denn er wusste von nichts.

"Desinformation"

Verantwortlich dafür ist laut Fischbach der Mann, der den Landtag über die Corona-Beschlüsse der Regierung unterrichten soll: Söders Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). In einem Brief, der BR24 vorliegt, schreibt Fischbach dem Minister: "Bedauerlicherweise hat sich bisher der Eindruck verfestigt, dass Sie entweder über die Vorhaben der Staatsregierung selbst nur eingeschränkt informiert sind oder entsprechende Pläne nur zurückhaltend oder gar nicht mitteilen." Auf Nachfrage spricht Fischbach von einem "desinformierenden Minister".

Tatsache ist, dass Herrmann sich am Mittwochmorgen vergangener Woche mit der Taskforce des Landtags zusammenschaltete. Dabei sprach er aber nur über die geplante Verlängerung des Lockdowns. Von den Verschärfungen sagte er nichts. Die Taskforce des Landtags entschied daraufhin, eine Sondersitzung der Abgeordneten allein wegen der Lockdownverlängerung sei überflüssig. Wenige Stunden später erfuhren die Abgeordneten dann auf schriftlichem Weg von den anderen Maßnahmen.

Warum sagte Herrmann nichts?

Warum gab Herrmann dem Parlament zunächst keinen kompletten Überblick? Die naheliegende Erklärung wäre, dass die Beschlüsse zu diesem Zeitpunkt vielleicht vorgesehen, aber noch nicht vom Kabinett gefasst worden waren. Denn die Ministerrunde tagte erst direkt nach der Sitzung der Landtags-Taskforce.

Herrmann aber argumentiert anders. Er habe den "wesentlichen Punkt", die Verlängerung des Lockdowns, gegenüber den Abgeordneten "umgehend und deutlich angesprochen", teilt er auf Nachfrage mit. Bei den anderen Beschlüssen "haben wir bereits bestehende Regelungen präzisiert und die Erleichterungen durch Click&Collect sogar ausgeweitet". Demnach hielt Herrmann es schlicht für unnötig, das Parlament zu informieren.

Matthias Fischbach ist darüber empört. Die Verschärfung der Maskenpflicht sei "kein unwesentlicher Punkt". Für den FDP-Politiker ist klar, der Landtag werde "nicht ernstgenommen". Dessen Präsidentin Aigner will sich den Vorwurf nicht zu eigen machen. Der Landtag sei "korrekt informiert" worden. Aigner verweist auf das Parlamentsbeteiligungsgesetz.

Sollte Markus Söder sein Versprechen, der Landtage habe "tatsächlich das letzte Wort", im Sinn dieses Gesetzes gemeint haben, hätte er es nicht geben müssen.