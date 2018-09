Regierungserklärung im Zeichen der Landtagswahl

Eine ruhige, wenig überraschende Rede hielt Ministerpräsident Markus Söder bei seiner zweiten Regierungserklärung im Landtag. Wer auf erneute Milliardenversprechen wie beim ersten Mal gewartet hat, wurde enttäuscht. Stattdessen lobte Söder Bayern als erfolgreichstes Bundesland in den Himmel und verknüpfte das letztendlich mit der Leistung seiner eigenen Partei. Schließlich sei der Erfolg Bayerns "hausgemacht" und die CSU schon lange in Regierungsverantwortung.

Knappe Regierungs-Bilanz

Auch sein eigenes Tun als Ministerpräsident hob Söder kurz vor der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober erwartungsgemäß hervor, allerdings hielt er diesen Teil kurz und knapp. Alle von ihm versprochenen 100 Punkte seien bereits auf den Weg gebracht: vom Landespflegegeld über das neue Polizeiaufgabengesetz bis hin zur staatlichen Wohnbaugesellschaft Bayernheim. Er habe im vergangenen halben Jahr mehr umgesetzt als andere in zehn Jahren, tönte Söder.

Titel der Rede: "Damit Bayern stabil bleibt"

Als roten Faden seiner Rede nutzte der Ministerpräsident das Schlagwort "Stabilität". Staatsmännisch sprach er von Herausforderungen für den Freistaat, die es zu bewältigen gelte. "Das Parteiensystem zersplittert und zerfasert", so seine Warnung. Damit spielte Söder auf die jüngste infratest-dimap-Umfrage für den BayernTrend zur Landtagswahl an, wonach sieben Parteien ins Parlament einziehen könnten – auch die AfD und die Linke.

Söders stärkster Moment

Seine Kritik an der AfD war zweifelsohne der stärkste und emotionalste Part der Rede. Bei den Protesten in Chemnitz habe die Partei ihre bürgerliche Maske verloren und ihr wahres Gesicht gezeigt, sei Seit' an Seit' mit NPD, Pegida und gewaltbereiten Hooligans marschiert, kritisierte Söder - wie bereits mehrfach in den vergangenen Wochen.

Im Parlament habe die AfD seiner Ansicht nach nichts verloren. Dafür bekam er aus allen Fraktionen energischen Applaus.

Kohnen: angriffslustig und energisch

Feurig und angriffslustig reagierte anschließend BayernSPD-Chefin und Spitzenkandidatin Natascha Kohnen auf die Regierungserklärung. Kurz vor der Landtagswahl griff sie Söder frontal an. Er stelle sich als Brückenbauer dar - dabei habe er "Brücken in unserem Land abgerissen und das Land gespalten". Die Sozialdemokratin warf dem Ministerpräsidenten außerdem vor, es gehe ihm ausschließlich um das "Macht-Erringen und das Macht-Ausüben, als reinem Selbstzweck".

Entsetzen bei der CSU

Für einen Aufschrei in der CSU-Fraktion sorgte Kohnen mit ihrer gewagten Kritik am Wort "Asyltourismus". "Sie haben ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnet", sagte Kohnen. Die CSU wies das mit lautem Protest zurück.

Mieten, Pflege, Kinderbetreuung: SPD im Wahlkampf-Modus

Ansonsten arbeitete sich Kohnen – ganz im Wahlkampfmodus und ganz Genossin - vor allem an sozialen Themen ab: Bezahlbarer Wohnraum, Pflege und Kinderbetreuung stellte sie in den Mittelpunkt ihrer Rede. Sie forderte mehr staatliche Regulierungen bei den gesellschaftlichen Problemfeldern. "Wo der Markt versagt, muss der Staat eingreifen", sagte die Spitzenkandidatin der SPD. Der Wohnungsmarkt etwa bekomme die steigenden Mieten nicht alleine in den Griff. Das hätte die CSU längst merken müssen.

Freie Wähler wollen mitregieren

Frei, ohne Manuskript und wie immer mit spitzer Zunge, redete der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, in der letzten Plenarsitzung dieser Legislaturperiode. Die CSU-Staatsregierung habe Bayern viele politische Baustellen hinterlassen. Beim Ausbau des schnellen Internets und der Mobilfunkabdeckung hake es in Bayern teilweise noch gewaltig.

"Statt Pferdeställe zu bauen, sollte die Staatsregierung das Geld lieber in die Gesundheitsversorgung stecken. Wir fordern eine Bestandsgarantie auch für kleine Krankenhäuser und die Geburtsstationen im Freistaat." Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat der Freien Wähler

Aiwanger bewirbt sich erneut als Koalitionspartner

An einem Punkt hat die Angrifsslust Aiwangers allerdings immer ein Ende: Wenn es um die kommende Legislaturperiode geht. Er machte erneut überdeutlich, dass die Freien Wähler ab Herbst gerne an der Seite der CSU mitregieren möchten. "Wir wollen, dass Bayern nach der Landtagswahl stabil und vernünftig regiert wird", so Aiwanger. "Garant dafür sind die Freien Wähler."

Allerdings nannte er auch gleich eine Koalitionsbedingung: Die Kinderbetreuung müsse endlich kostenfrei werden. Das Familiengeld der CSU reiche nicht aus, um Familien zu entlasten.

Grüne: CSU spalte die Gesellschaft

Gewohnt dynamisch, schnell, mit viel Mimik, sprach Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze im Maximilianeum. Nachdem Markus Söder in seiner Rede immer wieder gegen die Grünen stichelte ("Verbotspartei"), hielt Schulze nun dagegen. Die konservative Politik der CSU spalte die Gesellschaft in Bayern, warnte Schulze.

"Wer mit den Methoden des 19. Jahrhunderts versucht, Sicherheit im 21. Jahrhundert zu erreichen, wird Freiheit zerstören und Ängste schüren anstatt sie zu beruhigen." Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen

Grüne halten CSU für überfordert

Statt sich, wie Aiwanger, als möglicher Koalitionspartner anzubieten, grenzten sich die Grünen strikt von der CSU ab. Schulze warf den Christsozialen sogar Überforderung vor. Die Partei komme mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen nicht klar und vertraue immer noch auf die Rezepte der Vergangenheit.

Dem stellte Schulze selbstbewusst das Motto der Grünen entgegen: "Mut geben statt Angst machen." Das kann sicherlich auch als Aufruf an die Bürger gewertet werden, diesmal grün zu wählen.