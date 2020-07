Regierung von Niederbayern warnt vor Eichenprozessionsspinner

Die Regierung von Niederbayern warnt im Hinblick auf die sommerliche Witterung, vor dem Befall von Eichenprozessionsspinnern im Bezirk. Die letzten Jahre immer wieder betroffen war der Markt Metten im Kreis Deggendorf.

Naturdenkmal von Eichenprozessionsspinnern befallen

Wie ein Sprecher von Metten dem BR berichtet, bekämpfe die Marktgemeinde seit Jahren das giftige Insekt. Kommende Woche wird eine befallene Eiche, die kurz vor der Autobahnbrücke Metten steht und ein Naturdenkmal ist, von den Schädlingen befreit. Metten setzt dabei auf die Absaugung der Tiere. Diese kann bis zu 4.000 Euro kosten, so der Sprecher. Sie sei aber gerade an dieser Eiche nötig, da bald die Bauarbeiten an der A3 beginnen und die Äste der befallenen Eiche weit in die Böschung hineinragen und Arbeiter gefährden könnten.

Schädling fühlt sich im Warmen wohl

Bereits vor knapp drei Wochen wurde eine Eiche am Marktplatz von Metten abgesaugt. Auch sie war vom Eichenprozessionsspinner befallen und habe vorbeigehende Bürgerinnen und Bürger gefährdet. Am Friedhof stehen laut Marktgemeinde-Sprecher 25 Eichen, die regelmäßig untersucht werden. Sie sind noch frei von Befall.

Seit 20 Jahren, schätzt der Sprecher, gibt es den Schädling in der Region und aufgrund des Klimawandels kann er sich halten. Zudem sei das Problem, dass private Besitzer von Eichen oft nichts gegen die Tiere tun, sodass sie wohl nie ganz ausgerottet werden können.