Regierung von Niederbayern: "Kein Impfstoff liegt herum"

In Niederbayern sind zum jetzigen Stand 11,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilt die Regierung von Niederbayern mit. Außerdem, heißt es, liege in dem Regierungsbezirk kein Impfstoff einfach so herum.

Impfdosen für Niederbayern

Der Regierungspräsident Rainer Haselbeck weist darauf hin, dass 95 Prozent des verfügbaren Impfstoffs verimpft wurden. Für die restlichen fünf Prozent seien und würden gerade Termine vergeben. Bisher sind in Niederbayern laut Regierung 215.000 Impfdosen angekommen.

Höheres Impftempo erwartet

Mehr als die Hälfte aller Impfungen erfolgte in den vergangenen vier Wochen und das Impftempo wird deutlich zunehmen, so die Regierung. Das würden die angekündigten Lieferungen bestätigen. Derzeit warten mehr als 230.000 Menschen in Niederbayern darauf, geimpft zu werden. Sie stehen auf Wartelisten.

Hausärzte sollen mithelfen

Neben den elf Impfzentren im Bezirk unterstützt die Regierung von Niederbayern eine Impfung durch Hausärzte. Haselbeck sieht darin eine zweite Säule der Impfstrategie und sagt, Impfzentren und niedergelassene Ärzte seien bereit.