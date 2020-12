Vertragsnaturschutz in der Region ein Erfolg

Mit dem sogenannten Vertragsnaturschutzprogramm soll der Naturschutz in der Landwirtschaft vorangebracht werden. Es honoriert die pflegliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen.

Auch in Krisenzeiten ein Erfolgsmodell

Bauern und andere Landnutzer verpflichten sich, fünf Jahre lang auf blütenreichen Wiesen und Weiden, naturnahen Äckern, Teichen und Waldflächen naturschonende Landwirtschaft zu betreiben. Aktuell würden in der Oberpfalz mehr als 2.800 Bewirtschafter vom Vertragsnaturschutzprogramm in Bayern profitieren. Auch in Krisenzeiten hat die Regierung der Oberpfalz ein Erfolgsjahr für den Vertragsnaturschutz in der Region verzeichnet. Die Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Naturschutz sei auch im Jahr 2020 stabil gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Regierung.

Gesamtvolumen des Programms liegt bei 7,1 Millionen Euro

Die Regierung der Oberpfalz wies den zuständigen Landratsämtern Fördergelder von rund 4,6 Millionen Euro für mehr als 7.000 neue Vereinbarungen mit Oberpfälzer Landwirten zu. Damit stieg das Gesamtvolumen des fünfjährigen Förderprogramms im Regierungsbezirk auf eine Rekordhöhe von insgesamt 7,1 Millionen Euro.

Mit den Fördermitteln, die durch den Freistaat Bayern, den Bund und die Europäische Union bereitgestellt werden, würden in der Oberpfalz mehr als 14.000 Hektar extensiv bewirtschaftet, heißt es. Das entspreche in etwa drei Prozent der landwirtschaftlichen Fläche der Oberpfalz.