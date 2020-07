vor 20 Minuten

Regierung ordnet Quarantäne für neun Asylbewerber in Selb an

Neun Asylbewerber, die in einer Gemeinschaftsunterkunft in Selb leben, müssen in Quarantäne. Sie hatten einen Kurs an der Volkshochschule besucht und dort Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person gehabt.