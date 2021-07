Regierung investiert über eine Milliarde gegen Rechts

Auch die Parteichefin der Linken, Janine Wissler, übt an Behörden sowie an der Terrorbekämpfung der Bundesregierung Kritik. Beim Kampf gegen Rechtsextremismus werde viel zu wenig unternommen, so Wissler in der Sendung. „Da muss der Staat deutlich mehr tun, zum Beispiel die Entwaffnung der rechten Szene. Und wer gegen Rechtsaußen kämpfen will, muss natürlich auch den Alltagsrassismus bekämpfen.“ Außerdem kritisierte Janine Wissler rechte Netzwerke innerhalb der Polizei und den Behörden. Konkret bezog sie sich auf Racial Profiling – Polizei-Kontrollen aus rassistischen Motiven heraus –, aber auch auf rechte Polizei-Chatgruppen wie kürzlich beim SEK in Frankfurt. „Auch, wenn es ein winzig kleiner Prozentsatz ist – diese Menschen haben Zugang zu Waffen“, warnte die Linken-Politikerin.