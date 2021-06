Regierung hält Fahrverbot am Würzburger Mainkai für rechtswidrig

Der Würzburger Stadtrat hat Mitte Mai für eine temporäre Sperrung des Oberen Mainkais für den Autoverkehr gestimmt – und das, obwohl von verschiedenen Seiten rechtliche Bedenken geäußert wurden. Die Regierung von Unterfranken hat das Fahrverbot jetzt rechtlich geprüft und das Ergebnis der Stadt mitgeteilt. Demnach sei eine Sperrung der Straße zwischen der Alten Mainbrücke und der Wirsbergstraße an Sonntagen rechtswidrig. Laut Regierung sei keine Rechtsgrundlage in der Straßenverkehrsordnung zu finden, die ein temporäres Fahrverbot möglich machen würde.

Würzburger Stadtrat entschied gegen Beschlussvorlage

Nach dem Beschluss im Würzburger Stadtrat war geplant, dass das Fahrverbot an Sonntagen zwischen 10 und 22 Uhr gelten soll – zunächst in einer Probephase bis Oktober. Damit entschieden die Stadträte gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Aus deren Sicht gibt es keine Rechtsgrundlage, mit der die geplante temporäre Sperrung begründbar wäre. Auch die Regierung von Unterfranken hatte bereits vor der Abstimmung juristische Bedenken geäußert. Deshalb empfahl die Verwaltung, den Beschluss des Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschusses (PUMA) wieder zu kassieren. Der hatte sich vorab mit knapper Mehrheit für die Sperrung ausgesprochen.

Regierung sieht für Probephase keine rechtliche Grundlage

Nach der rechtlichen Prüfung sieht die Regierung auch für die Erprobungsmaßnahme bis Oktober keine Grundlage: "Auch hierfür liegen die Voraussetzungen nicht vor", sagt der Sprecher der Regierung von Unterfranken Johannes Hardenacke. "Wenn die Stadt die Straße trotzdem sperrt, dann würden wir das beanstanden und entsprechend tätig werden." Wie die Stadt mit dieser Stellungnahme umgehen wird, ist noch unklar.

Grünen-Fraktion hat Fahrverbot beantragt

Die Grünen-Fraktion hatte die temporäre Straßensperrung beantragt. Die Stadträte argumentierten, dass der Bereich entlang des Oberen Mainkais insbesondere am Wochenende für Fußgänger gefährlich werden könnte. Außerdem lädt der Verkehr aus ihrer Sicht nicht zum Verweilen ein. Die Kritiker verwiesen insbesondere auf den Verkehrsfluss in der Stadt. Eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen könnte zum Erliegen kommen, so die Befürchtung.