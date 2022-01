Regieren hier, Opposition dort: Wie stellt die CSU sich auf?

"Opposition ist immer schwierig", sagt Maximilian Ganslmeier, der seit knapp einem halben Jahr Vorsitzender der Jungen Union im Landkreis Landshut ist. Der 31-jährige sieht zwar große Chancen für einen Neustart aus dieser Position heraus, er ist aber auch unzufrieden: "Es ist Käse immer nur auf andere zu schimpfen". Er und seine Parteikolleginnen und –kollegen an der jungen Basis wünschen sich gerade von der CSU-Landesgruppe in Berlin mehr eigene Ideen. Die CSU müsse den Finger in die Wunde legen, das aber immer konstruktiv begleiten. "Jetzt ist es wichtig einen klaren Unterschied zu den anderen Parteien in der Opposition zu machen. AfD und Linke sind die mit dem populistischen Fingerzeig auf andere", attestiert der JU-Kreisvorsitzende aus Niederbayern.

JU-Kreischef: CSU soll Brückenbauen

Als Kernaufgabe der CSU sieht Ganslmeier das Brückenbauen, "die Leberkäsetage und den Mittelstand verbinden", wie er sagt. Es gebe in seiner Partei zwei Strömungen: "die Konservativen und die, die einen Kurs der Mitte wollen", wozu er sich selbst auch zählt. "Wir müssen beide Lager versöhnen, denn beide haben inhaltlich ihre Berechtigung", ist sich der 31-jährige sicher.

Als Beispiele dafür nennt der Niederbayer, Landwirtschaft und Umweltschutz besser zu vereinen oder bei der Digitalisierung endlich mal voran zu kommen: "Da müssen wir jetzt in Bayern die Mobilfunkmasten halt mal aufstellen oder wir müssen den Leuten ehrlich sagen, warum es nicht geht."

Ilse Aigner sieht Vor- und Nachteile

Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin und Vorsitzende des CSU-Bezirksverbandes Oberbayern sieht Vor- und Nachteile in der Doppelrolle als Regierungspartei im Land und Opposition im Bund. Sie kennt die Rolle aus ihrer Zeit im Bundestag, dort war sie von 1998 bis 2005 Oppositionsabgeordnete. Der Nachteil liegt auf der Hand, die Partei hat keinen direkten Zugang mehr zu Regierung und Ministerien. Ein Vorteil kann sich laut Aigner für die Landtagswahl ergeben: Bayern kann sich im Wahlkampf deutlich abgrenzen und damit möglicherweise in Bayern punkten.

In ihrer Weihnachtsansprache forderte sie von "der Politik", Fehler einzugestehen und Demut zu zeigen. CSU-Chef Söder fühlte sich offenbar angesprochen. In seiner Neujahransprache sagte er, er habe gelernt, dass das "stramme Verkünden von Maßnahmen nicht reicht". Es gelte, sich mehr Zeit für die Sorgen von Menschen zu nehmen.

Blick auf Landtagswahl 2023

Viele in der CSU schauen schon jetzt auf die Landtagswahl im nächsten Jahr. Nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis der CSU (31,7 Prozent) werden langsam manche CSU-Landtagsabgeordnete langsam nervös, spekulieren hinter vorgehaltener Hand über Ampel auch in Bayern, einer Regierung ohne CSU. Wenn am 19. Januar, am letzten Tag der CSU-Winterklausur der BR Bayerntrend mit der Sonntagsfrage veröffentlicht wird, werden alle in der Fraktion sehr genau hinschauen. Allerdings dürfte die Umfrage, mitten in der Pandemie, über eineinhalb Jahre vor der Wahl, noch wenig aussagekräftig sein. Der Druck auf CSU-Chef Söder könnte trotzdem steigen. "Die Erwartungshaltung an Söder ist groß", sagt der JUler Ganslmeier, der aber auch nicht viel auf Umfragewerte geben will.

CSU-Vize: Potenzial von über 40 Prozent

Während in Söders Umfeld argumentiert wird, das konservative Klientel in Bayern habe neben der CSU mit Freien Wählern, FDP, zum Teil den Grünen und rechts außen auch der AfD so viel Auswahl, dass Wahlergebnisse aus der Vergangenheit sehr schwer mache, legen zwei CSU-Politiker die Latte hoch. Der CSU-Vize Manfred Weber verwies gegen Ende des alten Jahres auf das CSU-Wahlergebnis bei der Europawahl. Auf knapp 41 Prozent kamen die Christsozialen 2019. "Das Potenzial ist also da", so Weber. Ilse Aigner sprach nach der Bundestagswahl sogar davon, dass die CSU sich ehrgeizige Ziele setzen muss, auch wenn die absolute Mehrheit weit weg ist. "Absolute Mehrheit" – das hatte in der CSU vor Aigner schon länger keiner mehr ausgesprochen.

Fokus auf Bayern

Ein Parteivorstandsmitglied, das nicht namentlich genannt werden möchte, empfiehlt der CSU den Fokus auf Bayern. Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz könne in Berlin auf Opposition setzen, die CSU könne in Bayern zeigen, wie regieren gehe. Mit einer Idee für die Zukunft Bayerns. Manfred Weber schlug kürzlich vor, ehrenamtliches Engagement mehr zu würdigen, die gesellschaftlich Aktiven zu stärken, sie seien der "Kitt der Gesellschaft".

Auch Ilse Aigner fordert einen Fokus auf Bayern. Gerade an der altbayerischen Basis kamen Söders Sticheleien gegen Armin Laschet im vergangenen Jahr nicht gut an. Ein Kabinettsmitglied spricht davon, dass Söder zeigen muss, dass er sich reflektiere und sich – anders als im Wahlkampf – im Griff hat. Ilse Aigner gibt sich zuversichtlich, dass all das bei Markus Söder angekommen ist: "Er weiß, es geht darum, die Wahl in Bayern 2023 zu gewinnen. Und er weiß, dass sein ganzes Engagement sich um Bayern drehen muss."

Ausrichtung der Union

Fundamentale oder konstruktive Opposition im Bund? CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte im Dezember im Bundestag in Richtung Bundesregierung: "Wir sind nicht Ihre Claqueure, wir sind Ihre Kontrolleure." Das klingt nach Kampfansage. Bei der Wahl des Bundestagspräsidenten gibt sich die Union allerdings konstruktiv: Gestern entschieden die Schwesterparteien, den SPD-Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei einer erneuten Kandidatur zu unterstützen. "Es wäre ein schlechtes Signal, einfach nur dagegen zu sein, um dagegen zu sein.", sagte Söder nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU.

Und die Ausrichtung der Parteien? Viele CDU-Mitglieder haben Friedrich Merz gewählt in der Hoffnung, er werde das konservative Profil schärfen. Markus Söder hatte sich vorgenommen, seine CSU jünger, weiblicher, moderner und grüner zu machen. Vor Weihnachten sagte er, die Partei wolle als "liberalkonservative, bürgerliche Kraft der politischen Mitte" wahrgenommen werden. Das findet Zustimmung beim JU-Kreischef aus Landshut. Eine grundsätzliche Kurskorrektur der CSU nach rechts, "das wäre absolut der falsche Weg", sagt Ganslmeier.

Koordination oder Wettbewerb um Schlagzeilen?

Und wie werden Söder und Merz persönlich klarkommen? Am Montag trafen sich die beiden am Kirchsee vor idyllischem Alpenpanorama. "Die beiden sind Vollprofis", sagt Ilse Aigner. Beide wüssten, dass ihr Klientel Streit nicht goutiert. Es gehe jetzt um eine gute Koordination zwischen den Parteichefs, sagt einer aus dem Parteivorstand, nicht um den Wettbewerb um Schlagzeilen. Nachfrage: Kann das gelingen mit den beiden? Antwort: Kurzes Lachen. Man wird ja noch sagen dürfen, wie es am besten wäre.