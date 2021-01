Reger Ausflugsverkehr im Allgäu - Polizei kontrolliert

Schon am späten Vormittag waren alle Parkplätze am Tegelberg bei Füssen belegt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Süd/West in Kempten. Auch an den Parkplätzen in Nesselwang im Ostallgäu ging laut Polizei ab Mittag gar nichts mehr. Den Autokennzeichen zufolge seien die meisten Winterausflügler aus Ulm, Augsburg und München angereist. Möglicherweise aber auch aus Landkreisen, deren 7-Tage-Inzidenzwert über 200 liegt und für die demzufolge die 15 km Reisebeschränkung gilt.

Stichpunkt-Kontrollen der Polizei

Die Polizei machte daher ab dem Nachmittag Stichpunkt-Kontrollen. Vereinzelt gab es Anzeigen wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz, so eine Sprecherin der Polizei in Füssen.

Wenige Ausflügler seien dagegen nach Oberstdorf gekommen, auch in Buchenberg im Oberallgäu habe es noch freie Parkplätze gegeben. Rund um den Alpsee bei Bühl waren dem BR zufolge zumeist Einheimische auf den Wanderwegen unterwegs. Erhöhte Besucherzahlen wurden aus Balderschwang im Oberallgäu gemeldet.