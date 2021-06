Regenwassernutzung im Haushalt: Darauf ist zu achten

Trinkwasser ist eine wertvolle Ressource, die nicht verschwendet werden sollte. Statt Toilette oder Waschmaschine mit Trinkwasser zu bewässern, eignet sich hierfür genauso gut das kostenlose Wasser, das vom Himmel kommt. Um Regenwasser nicht nur für den Garten, sondern auch im Haushalt zu nutzen, muss aber auf einiges geachtet werden.

Regenwasser für Toilettenspülung

Im Haus von Otto Pritscher wird in den drei Toiletten ausschließlich mit Regenwasser gespült. Der Zweite Bürgermeister aus Neufahrn in Niederbayern möchte das "kostbare Gut Trinkwasser" schützen und versucht es deshalb so wenig wie möglich im Haushalt einzusetzen. "Ich denke, Regenwasser ist eine Möglichkeit, dass man verschiedene Zwecke damit erfüllt, wie zum Beispiel die Gartenbewässerung oder/und die Toilettenspülung", so Pritscher.

Regenwasser erreicht keine Trinkwasserqualität

Aber auch zum Putzen oder zum Wäschewaschen eignet sich gereinigtes Regenwasser. Zum Duschen, Baden, Kochen darf es allerdings nicht verwendet werden, da es selbst nach gründlicher Reinigung keine Trinkwasserqualität erreicht. Auch muss darauf geachtet werden, dass Trinkwasser sich nicht mit Regenwasser vermischt, da es sonst verkeimt werden kann. Hierfür ist ein zweites Leitungssystem notwendig. Die Leitungen und Entnahmestellen müssen farblich so gekennzeichnet sein, dass offensichtlich ist, dass sie kein Trinkwasser führen.

Volle Zisterne entspricht etwa drei Monate Toilettenspülung

Bevor das Regenwasser im Haushalt verwendet werden kann, muss es gesammelt und gefiltert werden. Otto Pritscher hat sich dafür vor 14 Jahren eine Zisterne mit etwa 13 Kubikmeter Fassungsvermögen in den Garten gebaut. Damit lassen sich rund drei Monate die Toiletten spülen, schätzt er.

So funktioniert die Regenwassernutzung

Hierbei fließt das Regenwasser vom Dach durch die Regenrinnen in einen Erdfilter, der sich im Boden befindet. Dort wird das Wasser mechanisch gereinigt, Blätter und gröbere Teile werden herausgefiltert, bevor das Regenwasser unterirdisch in die vier Meter tiefe Zisterne gelangt und dort gesammelt wird. Eine Unterwasserpumpe fördert das Wasser anschließend elektrisch ins Netz.

Befindet sich in der Zisterne kein Regenwasser mehr, weil es längere Zeit nicht mehr geregnet hat, wird Trinkwasser nachgefüllt und so die Trockenheit überbrückt.

Ersparnisse von rund 150 Euro im Jahr

Eine Zisterne ist nicht ganz billig: Rund 4.000 Euro hat Pritscher damals der Einbau gekostet. Geld, das man aber laut ihm wieder reinbekommt. Denn: Regenwasser ist kostenlos. So spart eine vierköpfige Familie durch die Regenwassernutzung rund 75.000 Liter Trinkwasser pro Jahr. Im Zwei-Personen-Haushalt der Pritschers macht das rund 150 Euro aus, die sie sich durch die Regenwassernutzung sparen.

Hinzu kommt, dass in manchen Gemeinden die Regenwassernutzung im Haushalt mittlerweile finanziell gefördert wird - so auch in Neufahrn in Niederbayern. Der Fördersatz liegt hier aktuell bei 250 Euro Förderung pro Kubikmeter Inhalt.

Hochwasserschutz durch Zisterne

Die Förderung war auch für Pritschers Nachbar, Armin Linhart, mit ein Argument, sich für eine Zisterne beim Hausbau zu entscheiden: "Es ist ja auch in den Trockenphasen, wenn die Zisterne langsam leerer wird, ein gewisser Hochwasserschutz, weil man dann auch Wasser zurückhält." Noch ist Linhart der Einzige im Neubaugebiet, der über eine Zisterne verfügt. Bei den Nachbarn ist der Regenwassertank allerdings jetzt schon sehr beliebt: "Die Nachbarn kommen dann schon mal und sagen: 'Du hast ja jetzt Wasser, kannst du mir was abgeben?'", erzählt Linhart.

Regenwassernutzung immer beliebter

Bürgermeister Pritscher freut sich, dass die Regenwassernutzung in seiner Gemeinde immer mehr Fuß fasst und dass sich vor allem immer mehr junge Menschen für Zisternen entscheiden.

"Es ist ja ein Beitrag zur Schonung der Trinkwasserreserven, zur Schonung unserer Ressourcen für zukünftige Generationen, für die Enkel, für die Urenkel. Und da ist es sehr wichtig, dass junge Leute drauf aufspringen, das erkennen, dass es die Zukunft ist." Otto Pritscher

Pritscher hofft, dass bald auch weitere Gemeinden ein ähnliches Förderprogramm wie Neufahrn auflegen, damit auch überregional die Regenwassernutzung vorangebracht und die Verschwendung von kostbarem Trinkwasser verhindert wird.