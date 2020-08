04.08.2020, 13:17 Uhr

Regenstaufer Storch-Video begeistert die Netzgemeinde

Ein Storch steht einsam im Regen an einer Bushaltestelle in Regenstauf - der Clip sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Lacher. Gemacht hat das Video der Regensburger Liquid.