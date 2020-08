Regenstaufer Storch hat jetzt sogar eigenen Song

Dieser Clip geht gerade viral: Ein Storch steht einsam im Regen an einer Bushaltestelle in Regenstauf. Auf Facebook wurde das Video von dem Regensburger Rapper Liquid fast 10.000 Mal geteilt. Liquid wäre kein echter Musiker, wenn er daraus nicht auch gleich einen neuen Song gemacht hätte. Auch sein Freund und Rap-Kollege Maniac ist bei diesem Projekt am Start.

Neuer Song samt Video

"Oida! Da Storch ist jetzt auf einmal so berühmt, eiz hat er seinen eigenen Song", schreibt Harold Merl - alias Liquid - auf seiner Facebookseite und releaste damit am Freitag seinen neuen Song inklusive Musikvideo. Im Video sagt Liquid: "Hey Oida, der Bus kommt heute nicht mehr. Heute ist Sonntag. Du musst wahrscheinlich fliegen". So klingt auch der Refrain vom neuen Song. Weiter rappt Liquid: "Er steht da tropfnass im Nachbarort. Es hat grengt und er steht ganz alloa. Sonntags koa Bus, wie in manchem Dorf. Ihr wisst's wen i moan: da Klapperstorch."