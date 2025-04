Regensburgs Oberbürgermeisterin tritt nicht mehr an

Die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) wird zur nächsten Wahl 2026 nicht mehr antreten. Einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung bestätigte sie BR24 auf Anfrage. Die Gründe lägen im privaten und familiären Bereich.

Maltz-Schwarzfischer: Mehr Zeit für die Familie

"Ich will mehr Zeit für die Familie haben, die ich in den letzten elf Jahren viel zu wenig hatte. Diese Zeit brauche ich jetzt und in den nächsten Jahren." Die Entscheidung sei vor allem perspektivisch gefallen. "Wenn die nächste Amtsperiode zu Ende ist, wäre ich 72 Jahre alt. Da muss man sich schon überlegen: Habe ich mit 72 die Kraft, dieses Amt verantwortungsvoll zu besetzen", so Maltz-Schwarzfischer weiter.

Das Amt der Oberbürgermeisterin sei sehr herausfordernd und brauche viel Kraft. Sie habe deswegen für sich die Entscheidung getroffen, nicht mehr anzutreten.

Neuer SPD-OB-Kandidat wird kommende Woche bestimmt

Ein möglicher Nachfolger, beziehungsweise SPD-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, stehe noch nicht fest. Sollte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Burger entschließen, nicht anzutreten, "würde ich das sehr bedauern", so Maltz-Schwarzfischer. Am Montag trifft sich der SPD-Stadtverband, um einen OB-Kandidaten zu bestimmen.

Die CSU mit Bürgermeisterin Astrid Freudenstein, die Brücke von Ex-OB Joachim Wolbergs und die Grünen haben für Regensburg bereits ihre Kandidaten benannt. Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am 8. März 2026 statt.