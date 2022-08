Regensburgs OB Maltz-Schwarzfischer will nochmal kandidieren

Die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer strebt eine weitere Amtszeit an. Das kündigte die SPD-Politikerin im Interview mit dem Online-Portal idowa.de an. "Ja, ich will wieder antreten", sagte die 61-Jährige mit Blick auf ihre Zukunft und die Wahlen in vier Jahren. Sie werde ihre Pläne aber rechtzeitig vor dem Nominierungsverfahren mit ihrer Partei besprechen.

2020 ins Amt gewählt

Maltz-Schwarzfischer wurde im Frühjahr 2020 in einer Stichwahl erstmals zur Oberbürgermeisterin von Regensburg gewählt. Die Geschicke im Rathaus von Bayerns viergrößter Stadt leitete die studierte Archäologin kommissarisch aber bereits seit Januar 2017. Damals war OB Joachim Wolbergs (damals SPD) im Zuge der Regensburger Korruptionsaffäre von seinem Amt suspendiert worden.

Nächste Wahl in vier Jahren

Die nächste Kommunalwahl in Bayern findet erst im Jahr 2026 statt. Maltz-Schwarzfischer wäre dann 66 Jahre alt. Damit läge sie noch unter der in Bayern geltenden Altersgrenze für berufsmäßige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Diese müssen bei Amtsantritt jünger sein als 67 Jahre. Die Amtszeit beträgt dann sechs Jahre.