Regensburgs historischer Straßenbahnzug: Motorentest erfolgreich

Der Motorentest am historischen Regensburger Straßenbahnzug war erfolgreich. Somit konnte gezeigt werden, dass die rund 64 Jahre alte Straßenbahn auch nach 30 Jahren Stillstand noch fahren könnte. Mitglieder des Vereins Historische Straßenbahn Regensburg sowie Experten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) hatten am Dienstagvormittag den Motor eingesetzt und zum ersten Mal anlaufen lassen.

Restaurierung soll bald beginnen

Der Motorentest sei ein wichtiger Meilenstein, erklärte Jan Mascheck, Vorsitzender des Vereins Historische Straßenbahn Regensburg. Nachdem jetzt nachgewiesen werden konnte, dass die Straßenbahn fahren kann, werde nun die Restaurierung, die durch Spenden und Zuschüsse der Stadt Regensburg finanziert wird, ausgeschrieben und beauftragt.

Straßenbahn soll zu besonderen Anlässen fahren

Die historische Straßenbahn ist derzeit in einer Halle im Regensburger Osten einquartiert. Ende 2021 soll sie jedoch zu besonderen Anlässen eingesetzt werden und dabei sogar einige hundert Meter fahren, so Jan Mascheck. Ein Regelbetrieb nach dem Personenbeförderungsgesetz sei aber nicht möglich, so Mascheck.

Die Bahn wurde 1956 gebaut. Bis 1990 war sie in Darmstadt im Einsatz. Danach - also vor genau 30 Jahren - wurde sie wieder nach Regensburg zurückgeliefert.