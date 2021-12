Regensburgs Ex-Oberbürgermeisterin Meier wird 80 Jahre alt

Vor über 31 Jahren wurde Christa Meier als erste Frau an die Spitze einer bayerischen Großstadt gewählt. Zwischen 1990 und 1996 war sie Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg. Am Montag feiert sie ihren 80. Geburtstag, zu dem die Stadt ihr einen offiziellen Empfang bereitet.

Christa Meier - Regensburgs "First Lady"

Die ehemalige Hauptschullehrerin trat vor 55 Jahren in die SPD ein, bevor sie 1972 für die SPD in den Regensburger Stadtrat gewählt wurde, dem sie bis 2020 angehörte. Von 1978 bis 1990 war Meier zudem Mitglied des Bayerischen Landtags und dort unter anderem Vorsitzende des einflussreichen Kultur-Ausschusses. "First Lady in Regensburg" titelte die taz damals.

"Ich war sehr oft eine der Ersten in meiner Karriere. Ich habe früh angefangen, Fußball zu spielen. Ich war die erste, die einen Landtags-Ausschuss geführt hat - und ich war die erste Oberbürgermeisterin einer bayerischen Großstadt." Christa Meier, ehemalige Regensburger Oberbürgermeisterin

Zudem habe sie während ihrer Amtszeit in Regensburg erstmals Kinderkrippen eingeführt, als das in Bayern und vor allem bei der CSU noch als Teufelszeug verpönt gewesen sei. "Aber Mütter, die arbeiten mussten oder wollten, brauchen ja eine Unterbringungsmöglichkeit für ihre Kinder."

Bei städtischen Empfängen in Regensburg sei sie gerade zu Beginn ihrer Amtszeit immer wieder auf überraschende Reaktionen gestoßen: "Die einen haben mich nicht ernst genommen", erinnert sich Meier: "Und die anderen haben mich gar nicht erst erkannt und gedacht ich könne doch als Frau nur eine Angestellte der Stadt sein."