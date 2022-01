Regensburgs Ex-OB Wolbergs erhebt Verfassungsbeschwerde

Der rechtskräftig wegen Korruption verurteilte Regensburger Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs hat Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben. Wie er und sein Anwalt Peter Witting heute bei einer Pressekonferenz mitgeteilt haben, wollen sie damit gegen Wolbergs Verurteilungen unter anderem wegen Bestechlichkeit vorgehen, die im Herbst auch vom Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt wurden.

Kritik am Bundesgerichtshof

Laut Witting hat sich der BGH unzureichend mit der grundlegenden Problematik im Kommunalwahlkampf auseinandergesetzt. Unter anderem sieht der Anwalt in dem BGH-Urteil eine Ungleichbehandlung von Amtsträgern gegenüber amtslosen Gegenkandidaten nicht berücksichtigt. "Das, was wir jetzt haben, verstößt gegen das, was sich der Gesetzgeber vorgestellt hat", so Witting.

Daneben seien Vorwürfe, die die Verteidigung gegen die erstinstanzliche Entscheidung erhoben hat, nicht geklärt worden. So soll sich das Landgericht Regensburg beim zweiten Urteil von der vorangegangenen Beweisaufnahme so weit entfernt haben, dass bestimmte Vorgänge laut Wolbergs "frei erfunden" gewesen seien und letztlich zu einem falschen Urteil geführt hätten.

Witting betonte, verfassungsrechtlich gebe es das Schuldprinzip, nach dem es keine Strafe ohne Schuld geben soll. "Das ist der Punkt, den wir hier zur Diskussion stellen beim Bundesverfassungsgericht: Ist eine Schuld festgestellt? Wir sagen ganz deutlich: Nein!" Der BGH habe als Kontrollinstanz versagt, so Witting zur Verhandlung in Leipzig Anfang November 2021. "Das Urteil stand schon fest."

Wolbergs will Fragen zu Wahlkampfspenden klären

Durch die Verfassungsbeschwerde hoffen Wolbergs und seine Verteidigung auch, dass zentrale Fragestellungen zu Spenden im Kommunalwahlkampf beantwortet werden, "die auch praktikabel sind". Eine dieser Fragen sei, ob die Annahme zulässiger Parteispenden den Tatbestand der Vorteilsannahme erfülle. "Was bedeutet das auf kommunaler Ebene? Kann ein Kommunalpolitiker dann noch Spenden annehmen?", fragte Witting.

Offen ist, ob und wann es zu einem Verfahren am Landgericht München I kommt, wohin der erste Prozess vom BGH zurückverwiesen wurde. Bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte Wolbergs Anwalt gegen ein Wiederaufnahmeverfahren juristisch vorgehen. Bisher sind am Münchner Landgericht aber noch keine Akten eingegangen und damit wurde noch nicht über eine Terminierung entschieden.

💡 Hintergrund: Die Wolbergs-Prozesse

Der frühere Regensburger OB Wolbergs stand in zwei Prozessen vor dem Landgericht Regensburg. 2019 wurde er wegen zwei Fällen der Vorteilsannahme verurteilt, jedoch sahen die Richter von einer Strafe ab. Im zweiten Prozess erhielt er 2020 wegen eines Falles der Bestechlichkeit eine einjährige Bewährungsstrafe. Von sämtlichen weiteren Vorwürfen hatten ihn die jeweiligen Strafkammern freigesprochen. Der BGH hob im November das Urteil im ersten Prozess in Teilen auf. Diese Teilkomplexe müssen vor dem Landgericht München I neu verhandelt werden. Das zweite Urteil bestätigte der BGH.