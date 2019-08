Regensburger Zöllner stellen Methadon und Anabolika sicher

Bei zwei Aufgriffen innerhalb kürzester Zeit stellten Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Regensburg insgesamt 59 Stück Methadon-Tabletten sicher, außerdem Anabolika - flüssig und auch in Tablettenform.

Reisender mit Heroin-Ersatzmittel

Im ersten Fall überprüften die Zöllner auf dem Rastplatz Pentling einen 37-jährigen Reisenden, der sich auf dem Weg nach München befand. Bei der Kontrolle des Pkw kam in der linken Seitenablage des Kofferraums ein Stoffetui zum Vorschein, in dem sich 59 Methadon-Tabletten befanden. Darauf angesprochen, erklärte der Mann, dass es sich bei dem Heroin-Ersatzmittel um seine Medizin handeln würde, die ihm sein Arzt in seinem Heimatland verschrieben hätte. Da der Reisende aber keinerlei Unterlagen wie ein ärztliches Attest oder ein Rezept vorlegen konnte, die für den Besitz der Tabletten nötig sind, stellten die Zöllner die Medikamente sicher.

Ampullen mit Anabolika im Handschuhfach

Im zweiten Fall kontrollierten die Zöllner auf dem Parkplatz Pollenried in der Gemeinde Nittendorf (Landkreis Regensburg) einen 34-Jährigen, der sich auf dem Weg von Rumänien nach Belgien befand. Im Handschuhfach des Pkw befanden sich Ampullen mit insgesamt 75 ml Anabolika und 14 Stück Anabolika-Tabletten. Da die Wirkstoffkonzentration dieser Präparate weit über dem in Deutschland zugelassenen Grenzwert lag, stellten die Zöllner die Dopingmittel sicher. Außerdem wurden in dem Fahrzeug noch Einwegspritzen und verschiedene Eiweißpräparate aufgefunden.

In beiden Fällen leiteten die Beamten die entsprechenden Strafverfahren ein.