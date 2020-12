Regensburger Wirt: Klage wegen Corona-Ausfällen gescheitert

Das Landgericht Regensburg hat die Klage eines Wirtes gegen seine Betriebsschließungsversicherung wegen Corona-Ausfällen aus dem Frühjahr abgewiesen. Der Gastronom hatte von der Versicherung über 100.000 Euro für seine entgangenen Einnahmen durch die Schließung verlangt.

Laut Richterin kein Versicherungsfall

Für die Richterin war die Schließung des Wirtshauses von Elmar Vollath in der Regensburger Altstadt jedoch kein Versicherungsfall. Der Vertrag über eine Betriebsschließungsversicherung umfasse nicht die aktuelle Pandemie. Der Wirt hatte den Vertrag im Jahr 2013 abgeschlossen. In den Versicherungsbedingungen sind eine ganze Reihe von Krankheiten aufgeführt, die nach dem Infektionsschutzgesetz von 2013 zu einer Schließung führen können.

Covid-19 war damals zwar noch nicht bekannt und fehlt deshalb in der Auflistung. Die Klage sei aber trotzdem abzuweisen, so das Gericht. In einer Zusatzklausel stehe, dass nur bei Schließungen wegen der aufgeführten Krankheiten ein Versicherungsschutz bestehe. Somit müsse die Versicherung nicht zahlen.

Weitere Gastronomen klagen wegen Corona-Ausfällen

Die Entscheidung ist die erste von mindestens fünf ähnlichen Fällen, die derzeit am Regensburger Landgericht anhängig sind. An anderen Gerichten hatten Gastronomen teilweise erfolgreich gegen ihre Betriebsschließungsversicherungen geklagt. Elmar Vollath hat nach der Entscheidung bereits angekündigt, dass er Berufung einlegen will.