Regensburger Verein schenkt Kapuzinermönch Oldtimer

Mit seinem letzten Renault R4 ist der Regensburger Kapuziner-Mönch, Pater Clemens Habiger, im Einsatz für Bedürftige schon mehr als eine Millionen Kilometer gefahren. Weil der Wagen nach 25 Jahren deutliche Mängel zeigt, hat der Verein "Rengschburger Herzen e.V." dem 78-Jährigen zu Weihnachten einen gut erhaltenen R4 geschenkt – damit er weiter mobil ist, so der Vereinsvorstand. Am Donnerstag hat der Vorstand das Auto in der Werkstatt des Vereinsvorsitzenden Arno Birkenfelder in Regensburg offiziell an den Kapuziner-Mönch übergeben.

40.000 Kilometer im Jahr als Seelsorger unterwegs

"Mein Auto ist mein Castle", sagt Pater Clemens nach der Übergabe. Mit den 34 Pferdestärken des R4 könne er gemütlich fahren. Schnell fahren wolle er gar nicht. Trotzdem manövriert Pater Clemens seinen neuen R4 für eine erste Probefahrt schwungvoll zwischen den eng parkenden Autos auf dem Platz des Autohändlers hindurch. Den Wendekreis des R4 kennt der 78-Jährige offenbar ganz genau. Seit vielen Jahren sieht man den 78 Jahre alte Kapuzinermönch in einem roten Renault R4 zu seinen Hilfseinsätzen in Niederbayern und der Oberpfalz fahren. Ständig ist er unterwegs für Bedürftige: Ob als Seelsorger für Gefängnisinsassen, als Jugendseelsorger oder im Einsatz für bedürftige Schüler.

"Ich fahre im Jahr 40.000 Kilometer, das ist ein Mal um die Erde." Pater Clemens Habiger

Handwaschbecken mit fließend Wasser im Auto

Der R4 sei nicht nur schön anzusehen, sagt der 78-Jährige. Das Auto sei für ihn ein "Arbeitstier". Auf die Rückbank verzichte er. Auf diese Art habe er für andere schon Waschmachienen, Schränke oder sogar eine Couch transportiert - wenn es sein muss auch auf dem Dach. Seinen geschenkten R4 will Pater Clemens aber erst ab dem Frühjahr fahren. Wenn der Winter vorüber ist, will er die Sonderausstattung seines alten R4 dann in den Nachfolger einbauen. Dazu gehört unter anderem ein kleines Handwaschbecken mit fließend Wasser. Das helfe gegen klebrige Finger, wenn man Obst oder Eis im Auto isst, sagt Pater Clemens. Der einzige Nachteil seines nur 34 PS starken Traumautos sei, dass es Super Plus Benzin tanke.