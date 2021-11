Regensburger Uni-Mediziner hält Katastrophenfall für richtig

Der ärztliche Direktor des Uniklinikums Regensburg, Oliver Kölbl, hat den in Bayern geltenden Katastrophenfall im BR als hilfreich bezeichnet. Er verwies auf die vielen beatmeten Patienten in Regensburg, die viele Ressourcen erforderten, sodass einzelne Stationen und OPs geschlossen werden mussten und Umorganisationen nötig gewesen seien.

Kölbl: Schwerkranke werden uneingeschränkt behandelt

"Besorgniserregend" wollte Kölbl die Situation dennoch nicht nennen: "Wir sind Profis, haben aber doch viel zu tun." Das betonte Kölbl im Interview mit der BR24 Rundschau. Die wirklich schwerkranken Menschen würden am Universitätsklinikum Regensburg "uneingeschränkt behandelt", etwa Krebspatienten. Man müsse unterscheiden zwischen lebensnotwendigen Operationen und verschiebbaren Operationen.

Menschen sind unvorsichtig geworden

Der Katastrophenfall helfe und habe Vorteile, weil die Menschen zum Teil "in Partylaune" unvorsichtig geworden seien. Man müsse nun unbedingt die hohen Infektionszahlen reduzieren, so Kölbl. Jetzt werde klar, "dass es doch ernst ausschaut", sagt Kölbl. Es sei wichtig, dass beispielsweise der Mundschutz getragen werde und die Abstandsregeln eingehalten würden. Der Katastrophenfall ermögliche es den Kliniken außerdem, Patienten leichter zu verlegen, was auch einfacher angeordnet werden könne.