Regensburger Tanzschulen klagen gegen Corona-Schließung

Vier Regensburger Tanzschulen und eine Tanzschule aus Lappersdorf im Landkreis Regensburg haben gemeinsam einen Eilantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eingereicht. Sie wollen dadurch nach eigenen Angaben erreichen, dass die im Rahmen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geltende Schließung der bayerischen Tanzschulen wegen der Corona-Pandemie ab kommendem Montag (25. Mai) aufgehoben wird.

Hygienekonzept erarbeitet

Als Grund wird seitens der Tanzschulen angeführt, dass man "vernünftige Hygienekonzepte für kontaktlose Privatstunden, Solotanzkurse und Tanzen in kleinen Gruppen erarbeitet" habe, "mit denen der Schutz unserer namentlich bekannten Kunden und Mitarbeiter gewährleistet ist."

Außerdem verweist der Anwalt der Gruppe in seinem Antrag auf die Lockerungen im Gastronomiebereich. Darin sehe man einen Bezugsfall.

Kampf um Arbeitsplätze

Harsche Kritik gibt es in dem vorliegenden Antrag an den Behörden, insbesondere am Gesundheitsministerium: Dort habe man bislang niemanden gefunden, der mit den Antragstellern habe sprechen wollen, die ihrerseits nach eigenen Angaben unter anderem für ihre Existenzen und Arbeitsplätze kämpfen.