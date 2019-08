25.08.2019, 07:34 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Regensburger stürzt am Watzmann 150 Meter tief in den Tod

Tragödie am Samstagnachmittag am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen: Ein 51- Jähriger Bergsteiger aus dem Raum Regensburg stürzte in die Tiefe - trotz schneller Hilfe konnte er nicht mehr gerettet werden.