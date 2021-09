Regensburger Senioren tauschen Rollator gegen Rikscha

Für Bewohnerinnen und Bewohner des Regensburger Rotkreuzheims gibt es ab sofort einen Rikscha-Service. Das BRK Regensburg bietet den Seniorinnen und Senioren, besonders denen mit Handicap, die Möglichkeit Ausflüge mit dem zweirädrigen Gefährt durch Regensburg zu machen.

Erste Bewohner testen Rikscha-Fahrt

Bei den zwei Rikschas handelt es sich um 14.000 Euro teure E-Bikes, die von der Rotkreuzstiftung finanziert und auf die Bedürfnisse des Rotkreuzheimes angefertigt wurden. So ist die eine Rikscha mit einem Sitzplatz für "rüstige Senioren" ausgestattet, auf der anderen können Rollstuhlfahrer auf einer Art Stellplatz fixiert und kutschiert werden. Hier sitzt Elisabeth Plank. Sie ist mit ihren 64 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Große Ausflüge hat sie schon lange nicht mehr gemacht. Umso schöner ist die erste Rikscha-Fahrt für sie: "Wunderbar. Die Natur anschauen, miteinander ratschen, mal wieder was anderes sehen, andere Leute. Ich genieße das." Altenheim-Bewohner Günter Selvers ist zwar noch gut zu Fuß, aber auch er probiert die Neuanschaffung gerne aus. Er sucht die erste Route aus: An der Donau entlang Richtung Sinzing, "weil mir die Strecke bekannt ist von früher, weil ich hier schon viel gegangen bin. Und diese Ecke kenn ich im Grunde wie meine Westentasche", erzählt der 83-Jährige.

Betreuer mussten Fahrsicherheitstraining absolvieren

Hinter ihnen sitzen und lenken Betreuerinnen und Betreuer des BRK. Weil die E-Bikes bis zu 30 km/h schnell werden können und die Lenkung der Rikschas nicht ganz einfach ist, mussten sie sich vorab einem ausführlichen Fahrsicherheitstraining unterziehen. "Vier Stunden lang haben wir dafür mit einem Polizisten geübt, mit anschließender Prüfung und Führerschein", erzählt Karin Peters, soziale Betreuungskraft des BRK. Auch Ulrike Schrettenbrunner, Kollegin und ebenfalls Pilotin, musste bei dem Angebot, ein Fahrsicherheitstraining zu machen, um damit Senioren mit Rikschas durch Regensburg zu fahren, nicht lange überlegen: "Zu fahren und zu sehen, wie die Menschen sich freuen, das ist schön. Da kommt auch so viel zurück. Das ist für mich selbstverständlich und ich bin einfach froh davon ein Beitrag sein zu dürfen."

Idee kam bei Wien-Reise

Sabine Hasenöhrl, Leiterin des BRK Rotkreuzheims, hatte die Idee zu den Senioren-Rikschas bei einem Aufenthalt in Wien, wo Rikscha-Fahren gang und gäbe ist – auch bei jüngeren Menschen: "Da habe ich mir gedacht, das wäre doch echt toll, wenn ein Bewohner, der mobil sehr eingeschränkt ist, auch die Möglichkeit hat, dass er mal rauskommt und was Anderes sieht, dass er mal in die Natur fahren kann oder mal in die Stadt fahren kann."

Heim-Leiterin hatte Schlüsselerlebnis

Die endgültige Bestätigung, dass die Rikscha-Anschaffung für das Seniorenheim, das Richtige ist, kam der Leiterin bei einer Jungfernfahrt mit einem langjährigen Bewohner der MS-Station. Hasenöhrl sei mit dem Mann, der mittlerweile nur noch den Kopf bewegen und kaum noch kommunizieren könne, mit der Rikscha an die Donau gefahren.

"Und es kam dann die Donau entlang ein Schiff. Und er saß da und hatte Tränen in den Augen. Einfach mal das live zu sehen nach Jahren, den Wind zu spüren, die Natur zu atmen, einfach den Radius vergrößern - das war für mich so ein schönes Gefühl, dass ich Gänsehaut bekommen hab, dass ich wusste: es ist richtig. Das ist eine tolle Anschaffung", Sabine Hasenöhrl, Leiterin des BRK Rotkreuzheims.

Rikscha-Fahrten noch im Herbst

Auch bei den anderen Senioren kommen die Rikscha-Ausflüge gut an. "Die Liste ist jetzt schon gut gefüllt. Ich hoffe, dass wir nochmal rumkommen, bevor der Winter einsetzt", so Hasenöhrl. Regeln, wer wie oft und wie lange mitfahren darf, gibt es noch nicht. Man taste sich an die Rikscha-Fahrt noch heran, heißt es. Auch kommt es bei der Länge der Fahrt auf den Gesundheitszustand des Bewohners an, erklärt Betreuerin Ulrike Schrettenbrunner. Sobald es zu kalt und zu glatt wird, müssen die Rikscha-Ausflüge erstmal wieder pausieren.