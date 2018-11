Regensburger Seenotretter nehmen die Arbeit wieder auf

Die Regensburger Seenotretter von Sea Eye beginnen in dieser Woche mit der Arbeit. Mit einem neuen Schiff werden sie wieder in See stechen und schiffbrüchige Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Das sagte Sea Eye-Gründer Michael Buschheuer dem Evangelischen Pressedienst.

Vier Monate "Zwangspause"

Die Regensburger Seenotretter sehen sich als Opfer der europäischen Abschottungspolitik: Seit Juni hätten sie keine Einsätze mehr fahren können, weil die Flaggen der Schiffe plötzlich zum Problem geworden wären, erklärt Buschheuer. Jetzt soll es unter deutscher Flagge weitergehen.

"Unser neues Schiff wird in der Lage sein, mit ein paar Menschen an Bord notfalls eine Woche auszuhalten." Michael Buschheuer, Sea Eye-Gründer

Sea Eye rettete nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren mehr als 14.000 Flüchtlinge vor dem Ertrinken. Die Sea-Eye 2 sticht diese Woche noch von Deutschland aus in See, mit deutscher Flagge und deutscher Crew.