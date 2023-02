Artikel mit Audio-Inhalten

Artikel mit Video-Inhalten

> Regensburger Rettungsteam: "Man versucht, die Leute rauszuholen"

Regensburger Rettungsteam: "Man versucht, die Leute rauszuholen"

Mehr als 17.000 Menschen haben bei den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ihr Leben verloren. Der Regensburger Rettungsdienst RKT will helfen. Die Mitarbeiter sind in der antiken Stadt Antakya - hier vermuten sie noch bis zu 2.000 Verschüttete.