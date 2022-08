Regensburger Rettungsschiff "Sea-Eye 4" rettet 88 Menschen

Das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" der Regensburger Hilfsorganisation "Sea-Eye" hat am Sonntagabend 88 Geflüchtete im Mittelmeer an Bord genommen. Die Besatzung habe die Menschen in der Dunkelheit aus ihrem Holzboot in der maltesischen Such- und Rettungszone evakuiert, erklärte die Hilfsorganisation.

Geflüchtete tagelang unterwegs und stark dehydriert

Davor hatte die Crew des Segelschiffs Nadir die Erstversorgung übernommen und den Menschen Rettungswesten und Wasser gegeben. Die Insassen seien bereits drei Tage unterwegs und stark dehydriert gewesen, teilte die Organisation "Resqship", die das Beobachtungsschiff betreibt, mit. Ein Fischer habe den Notfall über Funkruf gemeldet.

Derzeit viele Rettungen auf dem Mittelmeer

In den vergangenen Tagen sind sehr viele Menschen auf dem Mittelmeer gerettet worden. Derzeit ist die "Geo Barents" von "Ärzte ohne Grenzen" mit 659 Flüchtlingen an Bord auf dem Mittelmeer unterwegs und wartet auf die Zuweisung eines Hafens. Die "Ocean Viking" erhielt am Wochenende die Erlaubnis, 387 Geflüchtete an Bord im italienischen Salerno an Land zu bringen. Die "Ocean Viking" hatte die Menschen, darunter mehr als hundert Minderjährige, in den vergangenen Tagen bei mehreren Einsätzen gerettet.

Die "Sea-Watch 3" erreichte bereits am Samstag den ihr zugewiesenen Hafen von Tarent und ließ mehr als 430 Flüchtlinge von Bord. Das Rettungsschiff hatte die Flüchtlinge und Migranten am Wochenende zuvor bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer in Sicherheit gebracht und anschließend ebenfalls mehrere Tage auf die Zuweisung eines europäischen Hafens gewartet. Einige der Überlebenden mussten aus medizinischen Gründen evakuiert werden.

Seit Jahresbeginn über 1.000 Geflüchtete auf Mittelmeer gestorben

Das Mittelmeer ist eine der wichtigsten und zugleich gefährlichsten Fluchtrouten nach Europa. Immer wieder wagen Menschen auf der Suche nach Schutz die riskante Überfahrt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit Beginn des Jahres mehr als 1.050 Flüchtlinge und Migranten auf der Fahrt über das Mittelmeer gestorben oder gelten als vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.