28.10.2020, 10:56 Uhr

Regensburger Reliquien-Diebe sind gezielt vorgegangen

Die Diebe, die am Montag in Regensburg die Reliquien des Heilligen Wolfgang gestohlen haben, wussten offenbar genau, was sie taten. Möglicherweise haben sie im Auftrag gehandelt. Jetzt ermittelt das LKA in dem Fall.