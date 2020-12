Regensburger Regionalbischof lobt alternative Gottesdienste

Wie viele Christen bedauert auch der evangelische Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler, dass es an Heiligabend keine normalen Christmetten geben wird. Im Gespräch mit dem BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz sprach er von einem schweren Eingriff und einem harten Verzicht, der abverlangt werde.

Verständnis für strenge Regeln

Angesichts der Corona-Situation und „dieser gesamtgesellschaftlichen Anstrengung“ akzeptiere er aber, dass die getroffene Regelung notwendig sei. In der evangelischen Kirche werde man nun nach anderen Wegen suchen, damit man „auch in diesem komplizierten Jahr“ Weihnachtsgottesdienste feiern könne. Stiegler betonte, es gebe bereits „beeindruckend viele Ideen und ganz viel Phantasie und Kreativität“: Kleinere und kürzere Gottesdienstformate im Freien, auf Sportplätzen, aber auch in einer Scheune – stets unter Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen und mit Anmeldepflicht.

Gottesdienste mal anders

Er, so der Regionalbischof weiter, erwarte ganz andere und bewegende Gottesdienste. „Vermutlich werden wir die alle nicht vergessen.“ Stiegler verwies allerdings auch darauf, dass die Absage von Gottesdiensten, die seit Monaten geplant und vorbereitet wurden, für Enttäuschung gesorgt habe: Als Beispiel nannte er einen Freiluftgottesdienst auf dem Regensburger Neupfarrplatz, der nicht stattfinden werde, weil man die Zahl der Teilnehmer nicht begrenzen könne. Stattdessen werde nun im kleinen Rahmen in der Kirche gefeiert. Insgesamt herrsche aber nicht Resignation vor: Es sei „ganz viel Kraft“ in der Kirche, um Wege zu suchen, Weihnachtsgottesdienste feiern zu können.