Regensburger Recyclinghof: Ansturm fällt wider Erwarten aus

Keller entrümpeln, umgestalten, umziehen - viele nutzten im Frühjahr den Lockdown und die damit gewonnene Zeit, um Altes und Ungeliebtes zu entsorgen. Die Wertstoffhöfe wurden damals überrannt, mussten teilweise schließen, Besucher warteten mehrere Stunden vor den Toren der Recyclinghöfe. Auch diesmal, beim zweiten Lockdown, ging man von einem Ansturm aus - der bleibt aber bisher auf dem Regensburger Recyclinghof aus.

Tag vor Lockdown war "die absolute Katastrophe"

Samstag Morgen, 9 Uhr, der Wertstoffhof Regensburg öffnet seine Schranke. Zwar bildete sich schon gut eine halbe Stunde zuvor eine Autoschlange vor dem Recyclinghof, im Vergleich zum ersten Lockdown und den Tagen zuvor sei das aber nichts, versichert Mitarbeiter Stefan Alt: "Der Tag vor dem Lockdown, der Dienstag, das war die absolute Katastrophe. Also da ist wirklich alles aus allen Nähten geplatzt."

Besucherstrom lässt nach

Seit Mittwoch, dem Beginn des Lockdowns, lässt der Zulauf nach. Auch am Samstag, an einem der "Spitzentage", kommen nur wenige Anlieferer vorbei und selbst die sind überrascht von dem geringen Aufkommen. "Heute hatten wir nur fünf Minuten Wartezeit, letztes Mal sind wir eineinhalb Stunden angestanden bis wir von der Hauptstraße hier reingekommen sind. Das freut uns", erzählt ein Besucher.

Theorie: Leute wissen nicht über Öffnung Bescheid

Christian Herr, Amtsleiter für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark in Regensburg, hat eine Theorie für das geringe Aufkommen auf seinem Recyclinghof. Er ist der Meinung, viele Regensburger denken, die Wertstoffhöfe seien geschlossen. Sie würden nicht wissen, dass Recyclinghöfe zu den systemrelevanten Betrieben zählen.

Wegen Corona-Maßnahmen: Mitarbeiter erlebten Anfeindungen

Nach dem Ansturm der letzten Monate, genießen die Wertstoffhof-Mitarbeiter die friedlichere Lage. In der letzten Zeit kam es neben den Anstürmen auch zu Anfeindungen gegen Mitarbeiter. So hielten sich unter anderem manche Besucher nicht an die auf dem Wertstoffhof geltenden Corona-Maßnahmen oder reagierten mit Unverständnis und Beleidigungen darauf: "Das sind dann auch die, die den ganzen Betriebsablauf hier aufhalten, einfach weil sie keine Maske tragen wollen oder weil sie die Parkplatzordnung hier für unsinnig halten", erzählt Stefan Alt. Auch würden Besucher ihr Auto außerhalb des Wertstoffhofes parken und zu Fuß ihren Wertstoff abgeben, um damit die langen Warteschlangen zu umgehen.

Fehlendes Verständnis bei Besuchern

Den Amtsleiter ärgerte vor allem das fehlende Verständnis in diesem Jahr: "Uns ist vollkommen bewusst, dass die Schlangen länger sind, dass die Bürger in Teilen länger warten müssen, bis sie ihren Sperrmüll bei uns anliefern können und dass wir auch die Schranke irgendwann zu machen müssen. Und wir müssen die Schranke auch im Vergleich zu vorher wesentlich früher zumachen."

Keine Corona-Ausfälle auf Regensburger Wertstoffhof

Die Corona-Maßnahmen führten immerhin dazu, dass es auf dem Regensburger Recyclinghof in diesem Jahr zu keinen Corona-Ausfällen gekommen sei. Diese gelten auch weiterhin. Der nächste Run auf die Wertstoffhöfe wird laut dem Amtsleiter nämlich nicht mehr lange auf sich warten. Spätestens nach Weihnachten, wenn die Regensburger den Verpackungsmüll entsorgen. Herr rechnet sogar damit, dass der Besucherstrom, wenn es um das Entsorgen von Papiermüll geht, in diesem Jahr steigen wird. Der Grund: Vermehrtes Onlineshopping währen des Lockdowns.