Regensburger Präventionsprojekt für Pädophile eingestellt

In Regensburg ist das Präventionsprojekt "Kein Täter werden" eingestellt worden. Seit 2010 konnten sich Männer mit pädophilen Neigungen in Regensburg behandeln lassen.

Ruhestand des Leiters als Grund für Schließung

Wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet, ist die Einrichtung bereits seit mehreren Monaten geschlossen. Die Öffentlichkeit wurde bisher aber noch nicht über das Ende des jahrelangen Vorzeigeprojekts informiert.

Als Grund für das Ende des Projekts gibt die Universität Regensburg den Ruhestand des Leiters, Michael Osterheider, an. Bis Osterheiders Lehrstuhl neu besetzt sei, könne es Monate dauern, sagt ein Uni-Sprecher. Aus Sicht der Universität sei es deshalb die beste Lösung gewesen, die Patienten an die bisherige Außenstelle in Bamberg zu verweisen. So bliebe den Betreuten eine Übergangszeit erspart.

Zahlreiche Diagnosen gestellt

"Kein Täter werden" war in Regensburg Anlaufstelle für Männer, die ihre pädophilen Neigungen vorbeugend behandeln lassen wollten. Rund 1.000 Menschen hätten zur Einrichtung Kontakt aufgenommen, hieß es schon in einer Zwischenbilanz 2017. Rund 250 Diagnosen hatten die Psychologen am Standort Regensburg im Rahmen des Programms zu diesem Zeitpunkt bereits gestellt, 50 Therapien waren bereits abgeschlossen. Auch Nachsorgemaßnahmen konnten die Patienten in Regensburg in Anspruch nehmen.

Projekt wird in Bamberg weitergeführt

Das Projekt und der Standort Regensburg waren in der Vergangenheit auch vom Bayerischen Justizministerium stark unterstützt worden. Hier wird das Ende der Regensburger Einrichtung bedauert. "Der Bedarf ist sicher da", sagt Sprecherin Ulrike Roider. Das Projekt werde nun aber in Bamberg weitergeführt. Die dortige Einrichtung sei mittlerweile der neue Vertragspartner des Justizministeriums. Ob in Zukunft weitere Standorte möglich sind, müsse geprüft werden. Die Umstrukturierung des Projekts in Bayern stehe aber noch am Anfang, so die Ministeriums-Sprecherin.

Ehemaliger Leiter und Gründer gilt als umstritten

Das Projekt in Regensburg hatte 2010 der Psychiater Michael Osterheider ins Leben gerufen. Als Vorbild diente eine Präventionseinrichtung an der Charité in Berlin. Osterheider gilt als Experte für Präventionsarbeit in der Pädophilie. Vor seinem Ruhestand geriet der Professor aber auch in die Kritik. So wurden ihm Unstimmigkeiten und fragwürdige Abrechnungen bei psychiatrischen Gutachten vor Gericht vorgeworfen. Unter anderem war er im Prozess um tödliche Misshandlungen im sogenannten "Horrorhaus von Höxter" unter Druck geraten. Osterheider soll im Prozess Gespräche seines Mitarbeiters mit dem Angeklagten als eigene Gespräche ausgegeben haben.