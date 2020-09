Regensburger Polizei übt Einsatz im Amok-Fall

Die Polizei in Regensburg hat am Mittwochvormittag mit etwa 45 Beamten im Stadtwesten den Einsatz bei einem fiktiven Amoklauf geübt. Das Szenario: Ein schwer bewaffneter Täter dringt in ein Gebäude ein und schießt um sich.

Erfahrener Polizist mimte Amokläufer

Schon kurze Zeit, nachdem die Polizisten das Gebäude gestürmt hatten, rannten mehrere Gerettete schreiend aus dem Haus. Sie wurden von Polizei-Praktikanten dargestellt. Aber auch verletzte Personen trugen die Beamten aus dem Gebäude – diesmal waren es nur Puppen – aber etwa 75 Kilogramm schwer. Der Amokläufer wurde von einem erfahrenen Einsatzleiter dargestellt. Auch er bekomme Gänsehaut, wenn in der Übung die Schüsse fallen, sagte Huber. Wenn die Übung im Gange ist, fühle es sich wie eine reale Einsatzlage an. Lebensbedrohliche Lagen seien ein weites Feld. Sie reichten von häuslicher Gewalt bis hin zu einem Amoklauf, wie er heute geübt wurde.

Polizist: Im Ernstfall keine Zeit, zu warten

Weil man im Ernstfall nicht auf Spezialeinsatzkräfte warten könne, müsse die Regensburger Polizei auch mit einer solchen Einsatzlage umgehen können, sagte Bernhard Huber, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Süd. Beamte zweier Polizeiinspektionen führten die Übung gemeinsam mit Kriminal- und Verkehrspolizei sowie operativen Ergänzungskräften durch. Ziel der Übung sei es, die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen zu optimieren, sagte Huber zum BR. Werden während der Übung Fehler gemacht, könne man daraus lernen und an "verschiedenen Stellschrauben drehen", so Huber wörtlich. Der Umgang mit der Waffe oder die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften könne so optimiert werden. Schiedsrichter der Polizei waren vor Ort und bewerteten die Übung.