Regensburger Partnerstadt Odessa: OB informiert über Situation

Im Regensburger Stadtrat hat am Donnerstagabend der Oberbürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Odessa per Videoschalte über die Situation vor Ort berichtet. Diese sei sehr schwierig, sagte Hennadij Truchanow.

Russische Propaganda - eine Lüge

Kurz vor der Schalte nach Regensburg habe Luftalarm in Odessa ausgelöst werden müssen. Eine russische Rakete sei über der Stadt abgeschossen worden. Erst am Mittwoch seien acht Menschen - darunter ein Baby und eine schwangere Frau - beerdigt worden. Sie seien bei einem russischen Angriff auf ein Mehrfamilienhaus in der Stadt ums Leben gekommen. Eine Dolmetscherin übersetzte die Schalte.

"Die russische Propaganda, dass nur militärische Ziele angegriffen werden, ist eine Lüge." Hennadij Truchanow, Oberbürgermeister von Odessa

Niemand weiß, wie es weitergeht

Das Ziel der Stadt sei es aktuell vorrangig, die Lebensmittel- und Medikamentenvorräte aufzustocken, weil man nicht wisse, wie es weitergeht und man eine russische Blockade der Stadt nicht ausschließen könne.

200.000 der insgesamt knapp über eine Million Einwohner seien bereits aus Odessa geflohen. Die Stadt habe aber auch 20.000 Geflüchtete aus anderen ukrainischen Städten aufgenommen. Außerdem helfe man anderen Städten mit Vorräten und Trinkwasser aus.

Danke für die Hilfe aus Regensburg

Truchanow bedankte sich bei der Partnerstadt für die bereits erhaltene Hilfe. Regensburg hat in den vergangenen Wochen bereits Lebensmittel, Medikamente, Equipment für Feuerwehr und Rettungsdienste sowie Notstromaggregate nach Odessa geschickt.

Dazu kommen laut Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) auch Geldspenden, auch von Benefizveranstaltungen zugunsten der Partnerstadt. Auch Waisenkinder aus Odessa sind in Regenburg bereits aufgenommen worden. Man werde die Stadt weiterhin tatkräftig unterstützen, sagte Maltz-Schwarzfischer.

Echte Freund erkennt man in harten Zeiten

Regenburg und Odessa verbinden über 30 Jahre Freundschaft, sagte ihr ukrainischer Amtskollege. Echte Freunde erkenne man nicht in guten Zeiten, sondern wenn es hart ist, so Truchanow, der den Regensburgern am Ende nur eines wünschte: Frieden.