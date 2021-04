Regensburger Parteispenden-Prozess: Die ersten Zeugen kommen

Ein Vergleich mit dem Korruptionsprozess gegen Joachim Wolbergs sei unangebracht, hat Konrad Brenninger, der Anwalt von Christian Schlegl (CSU) zu Prozessauftakt erklärt. Doch spätestens bei einem Blick auf die Zeugen, die heute im Prozess gegen Schlegl geladen sind, ist zumindest eine Gemeinsamkeit nicht zu leugnen.

Immobilienunternehmer im Zeugenstand

Als erster Zeuge ist ein Immobilienunternehmer geladen, der bereits einen Strafbefehl akzeptiert hat. Er ist kein Unbekannter: Bereits im Wolbergs-Prozess hatte der Regensburger Unternehmer eine entscheidende Rolle inne, die wesentlich zur Verurteilung von Wolbergs wegen Bestechlichkeit zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung geführt hat. Dass Gericht hat es im Juli 2020 als erwiesen angesehen, dass Joachim Wolbergs von dem Unternehmer Spenden in Höhe von 75.000 Euro erhalten hat, im Gegenzug für die Unterstützung bei einem Bauprojekt.

Schlegl nicht wegen Korruption angeklagt

Anders als Joachim Wolbergs ist Christian Schlegl nicht wegen Korruption angeklagt. Der CSU-Mann war zur Tatzeit nur Stadtrat, Wolbergs hingegen bereits Amtsträger. Hier unterscheidet sich die Anklage. Dafür weisen die Beschreibungen, wie die Spenden eingesammelt und verschleiert werden sollten, einige Parallelen auf: Auch bei Schlegl geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Spende in Höhe von 40.000 Euro aufgeteilt worden sein muss. Eine Aufteilung ist aber illegal, da damit gegen das Parteiengesetz verstoßen wird. Das verlangt, dass Spender ab einer Zuwendung von 10.000 Euro namentlich im Rechenschaftsbericht genannt werden müssen.

Strohmannsystem: Spenden auf Umwegen

Im Fall Schlegl haben vorwiegend Personen gespendet, die dann eine Rechnung in Höhe der gespendeten Summe an eine Anwaltskanzlei geschickt haben sollen. Die wiederum habe der Firma des Unternehmers eine Leistung in Rechnung gestellt, die allerdings laut Ermittler nie erbracht worden sei. Kurz: Die Anklage kommt zu dem Schluss, dass hinter den Spenden der einzelnen Personen der Unternehmer stecken soll. Es wäre ein klassisches Strohmannsystem, um zu verhindern, dass der wahre Investor namentlich auftaucht.

Wahlkampfkosten: Wer hat bezahlt?

Ebenfalls am Montag im Zeugenstand ist ein Mann aus dem Landkreis Regensburg. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet ihn als Wahlkampfleiter von Christian Schlegl. Mindestens 50.000 Euro habe der Wahlkampfleiter in Rechnung gestellt, so die Anklage. Obwohl das Geld zwar dem Wahlkampf geschuldet war, soll sie am Ende der Unternehmer übernommen haben.