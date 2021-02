Regensburger OB: Taskforce gegen Altstadtsterben

Der Lockdown wegen der Corona-Pandemie setzt den Einzelhändlern in der Regensburger Altstadt sehr stark zu. Im Regensburger Presseclub kündigte Oberbürgermeister Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) an, eine "Taskforce Altstadt" einrichten zu wollen.

"Gravierende" Einbußen bei Gewerbesteuer

Derzeit sei die Stimmung bei vielen Einzelhändlern so, dass sie nicht mehr lange durchhalten würden, so Maltz-Schwarzfischer. Daher arbeitet die Stadt an einem Konzept, um den drohenden Leerstand vieler Geschäfte abzuwenden. Auch werde man das Gespräch mit den Hausbesitzern suchen, die sich vermehrt fragen, ob sie überhaupt noch vermieten sollen.

Eine lebendige Altstadt liegt auch im Interesse der Stadt: Die Situation des Gewerbes wirkt sich unmittelbar auf die Stadtfinanzen aus. Als "gravierend" bezeichnete Regensburgs Oberbürgermeisterin die Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen. Zwar soll an Zukunftsprojekten wie der Stadtbahn oder dem Zentralen Omnibus-Bahnhof festgehalten werden. Die Sanierung oder der Neubau von Schulen sei gar zwingend notwendig. Dafür mussten nun Bauprojekte wie zum Beispiel der Sportpark Ost vorläufig auf Eis gelegt werden.

Zweites Impfzentrum für Regensburg

Trotz derzeit guter Inzidenzwerte kann die Stadt die Maßnahmen nicht lockern. Laut 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist eine Erleichterung nur im Einvernehmen mit der Regierung möglich. Und die würde derzeit nicht mitziehen, so Maltz-Schwarzfischer.

In der nächsten Zeit soll ein zweites Impfzentrum für die Stadt entstehen, kündigte Maltz-Schwarzfischer an. Voraussichtlich im Süden der Stadt. Derzeit können sich die Regensburger nur am Dultplatz impfen lassen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, dort einen Termin für eine Impfung zu bekommen, sind laut Oberbürgermeisterin inzwischen rund 1.200 Senioren geimpft worden. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen laufen bereits die Zweitimpfungen an, die bis Ende Februar abgeschlossen sein sollen.

Die "Lotterie", wie ein Teilnehmer die Vergabe von Impfterminen genannt hat, hat zeitweise für Spannungen mit dem Koalitionspartner CSU gesorgt. Laut Maltz-Schwarzfischer seien diese inzwischen geklärt. "Es gibt keine Krise in der Koalition." Eine Liebesheirat sei sie aber auch nicht, so die Oberbürgermeisterin.