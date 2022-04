Regensburger Naturfreunde nehmen Flüchtlinge aus der Ukraine auf

"Es geht jeden Tag besser!" sagt Olga Syvash, die mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet und hier im Naturfreundehaus in Schönhofen untergekommen ist. Die Naturfreunde Regensburg haben ihr Haus für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, als eine Anfrage aus dem Ort kam. Wo sonst die Naturfreunde tagen oder Wanderer einkehren, leben jetzt vier Familien aus der Ukraine, insgesamt 15 Personen.

Haus wenig genutzt

Das Haus der Regensburger Naturfreunde in Schönhofen ist bei Wanderern beliebt, das Labertal ein attraktives Naherholungsgebiet. Man kann hier auch ambitioniert klettern, spazieren gehen oder einfach nur von den Höhen des Oberpfälzer Jura den Ausblick in das Tal der Schwarzen Laber genießen.

Das Naturfreundehaus stammt aus den 70er-Jahren, ist geräumig und bietet Platz. Zudem war es zuletzt wegen der Corona-Pandemie ohnehin im Halbschlaf und konnte kaum genutzt werden, erzählt Dieter Groß von den Naturfreunden Regensburg.

Familien versorgen sich selbst

Derzeit sind hier vier Familien untergebracht, insgesamt 15 Personen. "Viele Kinder", sagt Groß. Die Leute versorgen sich selbst und kommen hier im Naturfreundehaus gut zurecht, meint Bianca Dotzer, die sich gemeinsam mit ihrem Mann auch um die Flüchtlinge kümmert. Sie schaut immer wieder nach dem Rechten und fragt, ob die Menschen Hilfe brauchen. Dotzer unterhält sich auf Englisch mit den Ukrainern und ist im Kontakt mit den zuständigen Stellen in Regensburg.

Hals über Kopf geflüchtet

Für die Aussicht über das Tal haben die Gäste, die jetzt hier untergebracht sind, vermutlich keinen Blick. Sie sind froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Olga Syvash sagt schlicht: "Thank you, Bianca!" Die junge Frau ist seit Ende Februar in Deutschland. Sie stammt aus Kiew. Als der Krieg begann, packte sie innerhalb von zwei Stunden ihre Sachen und flüchtete mit ihrer Familie. Hier in Schönhofen ist sie mit ihrem Mann und den drei Kindern, die drei, acht und elf Jahre alt sind, sowie den Schwiegereltern. Ihre Eltern aber sind noch in der Ukraine.

Mischnutzung des Hauses angedacht

Natürlich macht sich Olga Syvash große Sorgen und telefoniert jeden Tag mit ihren Eltern. Olga Syvash ist froh, dem Krieg entronnen zu sein. In der Not ist es für die Naturfreunde selbstverständlich, den Menschen zu helfen. Wenn der Sommer kommt werden sie einen Teil des Gebäudes wieder nutzen. "Wir haben hier oft Hunderte von Wanderern", erklärt Dieter Groß, der an eine Mischnutzung denkt. Die Naturfreunde wollen wieder ein Anlaufpunkt für Wanderer sein, aber natürlich werde hier niemand vor die Tür gesetzt.