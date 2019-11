vor etwa einer Stunde

Regensburger Landesausstellung knackt 50.000-Besucher-Marke

Am Donnerstagvormittag konnte in der Bayerischen Landesausstellung „100 Schätze aus 1000 Jahren“ im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg bereits der 50.000ste Besucher begrüßt werden, in diesem Fall gleich eine ganze Familie!