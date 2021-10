Regensburger Kriegsstollen sollen dauerhaft verschlossen werden

Die rätselhaften unterirdischen Stollengänge, die in Regensburg in zehn Meter Tiefe unter einer wichtigen Durchgangsstraße entdeckt worden sind, sollen von Experten weiter untersucht werden. Langfristig ist geplant, die Gänge dauerhaft zu verfüllen. Einer entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung hat der Planungsausschuss des Regensburger Stadtrates am Dienstag zugestimmt. Das haben Sitzungsteilnehmer bestätigt.

Das Stollensystem war vor rund zwei Monaten entdeckt worden. Vermutlich handelt es sich bei den unterirdischen Gängen um bisher unbekannte Fluchttunnel aus dem zweiten Weltkrieg.

Tunnel in zehn Metern Tiefe

Die Stollengänge liegen in rund zehn Meter Tiefe unter der Kirchmeierstraße, einer der wichtigsten Ost-West-Verbindungen im Stadtsüden. In unmittelbarer Nähe befinden sich Gleisanlagen, die zum Regensburger Hauptbahnhof gehören. Experten vermuten, dass hier im Zweiten Weltkrieg Luftschutzbunker angelegt wurden.

Betreten unmöglich

Entdeckt wurden die unterirdischen Gänge im vergangenen Sommer, als sich Schäden auf der Fahrbahn zeigten. Bei einer Notgrabung wurde dann das Stollensystem entdeckt. Die Tunnel konnten bislang nur mit Hilfe einer Drohne erkundet werden, weil das Betreten zu gefährlich ist.

Weitere Erkundungen nötig

Bevor die Stollen verfüllt werden können, sind der Verwaltung zufolge noch umfangreiche Erkundungen notwendig. Die Kirchmeierstraße müsse vermutlich noch mehrfach aufgegraben werden. Immer noch sei nämlich unklar, wohin die unterirdischen Stollen führen, und wie weit verzweigt das Tunnelnetz tatsächlich ist.