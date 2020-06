Schlussworte im Prozess: Wolbergs fühlte sich "wie Freiwild"

Im Regensburger Korruptionsprozess hatte heute der angeklagte frühere Oberbürgermeister Joachim Wolbergs das letzte Wort. Das Verfahren über mehrere Jahre hinweg habe ihn enorm belastet, sagte Wolbergs, der sich aber auch kämpferisch zeigte. Er habe sich gefühlt wie Freiwild, so beschreibt Wolbergs seine Gefühlslage während des Verfahrens gegen ihn.

Angstzustände nach Verhaftung

In seinen letzten Worten sprach er über seine Verhaftung. Er habe nach seiner Entlassung Angst und Panikzustände gehabt. Außerdem wirft er Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei erneut massive Fehler vor. Keine Sekunde sei in beide Richtungen ermittelt worden, sagte Joachim Wolbergs. Entlastendes hätte Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nicht interessiert.

Rechtfertigung für Spendenannahme

Außerdem versuchte er, in seinem Schlusswort die Annahme von mehreren hunderttausend Euro aus der Immobilienbranche zu rechtfertigen. Diese seien notwendig gewesen, um im Wahlkampf gegen die finanziell gut ausgestattete CSU bestehen zu können.

Wolbergs stellt Parteispendensystem in Frage

Wer das nicht wolle, müsse Spenden an Parteien ganz verbieten. Er selbst sei mittlerweile dieser Meinung, sagte Wolbergs. Doch dann müsse der Bürger für die Finanzierung der Parteien vor Ort aufkommen. Ein Aufschrei wäre die Folge, so Wolbergs.

"Null Perspektive" nach Verfahren

Zum Abschluss wandte er sich nochmals direkt an die Richter und bat sie, sich in seine Lage zu versetzen. Er fühle sich zutiefst ungerecht behandelt, so Wolbergs. Er habe durch das Verfahren alles verloren und aktuell null Perspektive mehr.

Anklage fordert Bewährungsstrafe

Das Urteil wird kommenden Mittwoch (17.06., ab 9.30 Uhr) erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte für Wolbergs wegen der Annahme von Spenden in Höhe von rund 250.000 Euro für seinen SPD-Ortsverein vor und nach seiner Wahl eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert. Wolbergs habe sich im Gegenzug für Projekte der Unternehmer eingesetzt und sei deshalb der Bestechlichkeit und Vorteilsannahme schuldig.

Die Verteidiger von Wolbergs und dem mitangeklagten Immobilienunternehmer haben Freisprüche für ihre Mandanten gefordert.