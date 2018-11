Regensburger Korruptionsprozess: Stadträte stützen Wolbergs

Unabhängig voneinander widersprachen die Stadträte der These, Wolbergs habe sich im Rahmen der Vergabe eines ehemaligen Kasernenareals einseitig dafür eingesetzt, dass es der mitangeklagte Bauträger Volker Tretzel erhalten sollte. Diesen Vorwurf erhebt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Die Stadträte von SPD und Grünen schilderten, sie seien bei den Beratungen über die Vergabe selbst zu dem Ergebnis gelangt, Tretzel habe das beste Angebot vorgelegt. Die Vergabe an den Bauträger war aus Sicht der bislang befragten vier Stadträte die beste Option. Etwa, weil Tretzels Firma angeboten haben soll, Sozialwohnungen in gleicher Weise zu bauen, wie Eigentumswohnungen.

Unklar: Wurde die Vergabe auf Tretzel zugeschnitten?

Weiter strittig ist die Frage, wie das Angebot des Bauträgers zustande kam. Laut den Ermittlungsbehörden soll es im Vorfeld auf ihn zugeschnitten worden sein. Der angeklagte Ex-Vorsitzende der Regensburger SPD-Fraktion im Stadtrat, Hartl, hat sich vor der Vergabe per Mail mit der Firma des Bauträgers ausgetauscht und interne Unterlagen versandt.

Die Verteidiger des Bauträgers widersprachen dem in der Verhandlung nicht. Sie argumentierten aber, die Abstimmungen hätten nur zu marginalen Änderungen geführt. Hätte man die Vergabe wirklich auf Tretzel zuschneiden wollen, wären viel detailliertere Abstimmungen nötig gewesen, um andere Mitbewerber auszuschließen.

Spenden über Strohmänner auch für CSU

Durch Beweisanträge im Rahmen der gegenwärtigen Verhandlungen gerät die Regensburger CSU immer mehr unter Druck. So brachten jüngste Beweisanträge weitere Details zur Wahlkampfpraxis der Partei ans Licht.

Die Verteidigung von Joachim Wolbergs äußerte, die CSU habe im Rahmen ihres letzten Kommunalwahlkampfes eine ähnliche Spendensumme erhalten, wie die Regensburger SPD unter Joachim Wolbergs.

Insgesamt, so rechnete Wolbergs Verteidiger Peter Witting vor, hätten der CSU etwa 800.000 Euro an Spenden zur Verfügung gestanden. Das Geld soll zumindest zum Teil in ähnlicher Weise geflossen sein wie bei der Regensburger SPD - also mitunter in mutmaßlich gestückelter Form über mögliche Strohmänner. Von einem außergewöhnlich hohen Spendenaufkommen bei der SPD könne in diesem Zusammenhang nicht die Rede sein, so Wolbergs Verteidiger Witting.

Kronzeuge akzeptierte Strafbefehl wegen Bestechung

Die Informationen stammen aus einem anderen Verfahren, das bereits abgeschlossen wurde. Der beschuldigte Immobilienmanager akzeptierte einen Strafbefehl wegen Bestechung des Oberbürgermeisters und belastete einige Beteiligte schwer. Der Mann gilt seitdem als Kronzeuge in der Regensburger Korruptionsaffäre, auch wenn seine Anwälte erklärten, er habe den Strafbefehl nur akzeptiert, um einen Prozess zu vermeiden. Er sei unschuldig.